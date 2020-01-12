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حوادث

اليوم.. الجنايات تستكمل إعادة محاكمة 3 متهمين في أحداث مجلس الوزراء

الأحد 12/يناير/2020 - 04:03 ص
صدى البلد
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أحمد مهدي
تنظر الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، جلسة إعادة محاكمة 3 متهمين في "أحداث مجلس الوزراء".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا وطارق محمود حسن وعضو النيابة العامة محمود عزام، وأمانة سر المشرف العام على مأمورية طرة حمدي الشناوي.

كانت النيابة أسندت للمتهمين عددًا من التهم، منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسا الشعب والشورى.
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