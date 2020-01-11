انعقاد الملتقى العلمي الخامس لأطباء الرعاية الحرجة بالمنوفية غدًا

تنظم مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، الملتقى العلمى الخامس لأطباء الرعاية الحرجة بعنوان (الرعاية الحرجة لمرضى القلب) الجزء الأول وذلك غدا الأحد.





وقال الدكتور نصيف حفناوى العفيفى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية أن المديرية تستأنف بهذا الملتقى برنامج التدريب الشامل لأطباء الرعاية المركزة بمقر ديوان المديرية، ويحاضر فيه الدكتور محمود سليمان أستاذ أمراض القلب، والدكتور فريد وجدى أستاذ طب العيون.





وسيعقب المؤتمر، ورشة عمل لفحص قاع العين لمرضى طوارئ الضغط المرتفع وسوف يحضره أطباء من التخصصات الباطنة والقلب والرعاية المركزة بالمستشفيات العامة والمركزي.



