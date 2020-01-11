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محافظات

انعقاد الملتقى العلمي الخامس لأطباء الرعاية الحرجة بالمنوفية غدًا

السبت 11/يناير/2020 - 06:11 م
طبيب
طبيب
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محمد امين
تنظم مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، الملتقى العلمى الخامس لأطباء الرعاية الحرجة بعنوان (الرعاية الحرجة لمرضى القلب) الجزء الأول وذلك غدا الأحد. 

وقال الدكتور نصيف حفناوى العفيفى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية أن المديرية تستأنف بهذا الملتقى برنامج التدريب الشامل لأطباء الرعاية المركزة بمقر ديوان المديرية، ويحاضر فيه الدكتور محمود سليمان أستاذ أمراض القلب، والدكتور فريد وجدى أستاذ طب العيون. 

وسيعقب المؤتمر، ورشة عمل لفحص قاع العين لمرضى طوارئ الضغط المرتفع وسوف يحضره أطباء من التخصصات الباطنة والقلب والرعاية المركزة بالمستشفيات العامة والمركزي.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور نصيف حفناوى العفيفى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، والدكتورة رشا محمود خضر وكيل المديرية، والدكتور عبد البارى العجيزى مدير إدارة الطب العلاجى، والدكتور محمد خليل استشارى الرعاية المركزة للمديرية.
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