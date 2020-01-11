ضبط 184 عبوة مخدرة بحوزة 3 شباب بـ بني سويف

ضبطت مباحث مركز شرطة إهناسيا ببني سويف 3 شباب، عُثر بحوزتهم على 184 عبوة تحتوى على مادة عشبية مخدرة، معروفة بـ"الاستروكس" معدة للترويج على عملائهم بدائرة المركز.





وتلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من العقيد محمود مهني، مأمور مركز شرطة إهناسيا، يفيد بورود معلومات لوحدة المباحث، تفيد بقيام 3 شباب بالإتجار في عقار الأستوركس المخدر.





وبعد التأكد من صحة المعلومات وتقنين الاجراءت، تمكن الرائد عماد عرفة، معاون أول المباحث والنقيب أسامة محروس، معاون المباحث، من ضبطهم، وهم: "أدورد س.ج" 21 سنة، مقيم قرية منهرة، و"عبدالرحمن س.م" 21 سنة، مقيم قرية منشأة عبدالصمد، و"كامل أ.م" 28 سنة، مقيم قرية بهنموه، بدائرة المركز.





وعُثر بحوزتهم على 184 عبوة بلاستيكية، تحتوى على مادة عشبية مخدرة، معروفة بـ"الاستروكس" مجهزة للبيع، وكذلك سلاح أبيض "كتر" ومبلغ ألفان و110 جنيهًا، حصيلة الإتجار، ودراجة بخارية تستخدم في توزيع المخدر على عملائهم بقرى المركز.



