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رياضة

الدوري الإنجليزي.. تشيلسي ينهي الشوط الأول متقدما بهدفين في شباك بيرنلي

السبت 11/يناير/2020 - 05:58 م
صدى البلد
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أحمد هاني
أنهي فريق تشيلسي الشوط الأول متقدما بهدفين دون رد في شباك بيرنلي، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب "ستامفورد بريدج" معقل البلوز ضمن منافسات الجولة الـ 22، من مسابقة الدوري الانجليزي " بريميرليج".

وجاء هدفا الشوط الأول من توقيع الإيطالي جورجينيو من ضربة جزاء بالتحديد في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول، قبل أن يعزز زميله في الفريق تامي أبراهام من تقدم البلوز في الدقيقة 36.

وتعادل فريق تشيلسي في مباراته الأخيرة مع فريق برايتون بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير بالجولة الماضية.

ويحتل فريق تشيلسي المركز الرابع برصيد 36 نقطة، بعد أن لعب 21 مباراة، فاز في 11 وتعادل في ثلاث مباريات، وخسر 7، بينما يقع بيرنلي بالمركز الخامس عشر برصيد 24 نقطة.

وجاءت نتائج باقي نتائج المباريات التي أقيمت في نفس التوقيت كالاتي:



الدوري الإنجليزي.. تشيلسي ينهي الشوط الأول متقدما بهدفين في شباك بيرنلي
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