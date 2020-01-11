AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

السعودية تدين تفجيرات باكستان

السبت 11/يناير/2020 - 06:08 م
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
Advertisements
محمود نوفل
أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير الذي استهدف مسجدًا جنوب غربي باكستان وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وكان عدد من الأشخاص قد لقوا مصرعهم وأصيب آخرون بانفجار قنبلة داخل مسجد بمدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان مساء أمس الجمعة.

وأكد قائد شرطة كويتا عبد الرزاق تشيما، أن من بين القتلى ضابط شرطة، وفقا لصحيفة "داون" الباكستانية.

وأظهرت لقطات تلفزيونية لاحقة آثار الانفجار والحطام والزجاج المتناثر على الأرض في مكان الحادث.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير، حتى الآن.

ويأتي الحادث بعد 3 أيام من مقتل شخصين وإصابة 14 آخرين في انفجار دراجة تحمل متفجرات، في المدينة ذاتها.

كما شهدت المدينة أيضا انفجارا في أغسطس الماضي، داخل مسجد بمنطقة كوتشلاك، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 15 آخرين بجروح.

وكويتا هي عاصمة إقليم بلوشستان الذي يعاني منذ عقود من التمرد الانفصالي. وعادة ما يهاجم الانفصاليون البنية التحتية للطاقة وقوات الأمن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مفتي الجمهورية يدين التفجير الإرهابي بأحد مساجد مدينة كويتا الباكستانية

ترشيحاتنا

نجت في المسلسل وماتت في الحقيقة.. طفلة تقلد مشهدا دراميا.. والنتيجة مأساوية

أسعار نيسان Nissan اليوم في مصر بعد زيرو جمارك .. صور

في عيد ميلاد إيمان الطوخي | تعرف على عدد زيجاتها وعلاقتها بهذا الشيخ

دعاء التوبة النصوح.. 10 أدوية مأثورة للتخلص من جميع الذنوب والمعاصى

بينها دول عربية.. أمريكا تدرس حظر تلك الدول من دخول أراضيها

تعرف على أكثر 5 أطعمة مشهورة تسبب الـ زهايمر| فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال.. هنا الزاهد بإطلالة جريئة

تقى من السرطان.. فوائد تناول المثلجات فى الشتاء

بـ ملابس جريئة.. مى سليم تظهر بإطلالة تثير الجدل