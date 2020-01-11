السعودية تدين تفجيرات باكستان

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير الذي استهدف مسجدًا جنوب غربي باكستان وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.





وكان عدد من الأشخاص قد لقوا مصرعهم وأصيب آخرون بانفجار قنبلة داخل مسجد بمدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان مساء أمس الجمعة.





وأكد قائد شرطة كويتا عبد الرزاق تشيما، أن من بين القتلى ضابط شرطة، وفقا لصحيفة "داون" الباكستانية.





وأظهرت لقطات تلفزيونية لاحقة آثار الانفجار والحطام والزجاج المتناثر على الأرض في مكان الحادث.





ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير، حتى الآن.





ويأتي الحادث بعد 3 أيام من مقتل شخصين وإصابة 14 آخرين في انفجار دراجة تحمل متفجرات، في المدينة ذاتها.





كما شهدت المدينة أيضا انفجارا في أغسطس الماضي، داخل مسجد بمنطقة كوتشلاك، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 15 آخرين بجروح.



