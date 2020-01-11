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رياضة

الدوري المصري | المقاولون العرب يتقدم على مصر 3-0 في الشوط الأول

السبت 11/يناير/2020 - 06:06 م
المقاولون العرب
المقاولون العرب
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عمرو أبوبكر
انتهت أحدث شوط المباراة الأول بين المقاولون العرب ونادى اف سى مصر، بتقدم ذئاب الجبل بثلاثية دون رد في المباراة التي تقام على ملعب استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من بطولة الدوري الممتاز.

تمكن المقاولون من السيطرة على المباراة منذ انطلاق صافرة البداية، وسجل الهدف الأول عن طريق سيف الدين الجزيري في الدقيقة 14 من عمر المباراة.

ثم أضاف شكري نجيب لاعب المقاولون العرب الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 34 من عمر المباراة لتصبح النتيجة 2-0.

ولم يستطع نادي مصر أن يصمد أمام هجوم المقاولون العرب، وسجل كريم مصطفى لاعب المقاولون العرب الهدف الثالث في الدقيقة 36 من عمر المباراة
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