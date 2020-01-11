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أخبار البلد

الاتحاد العربي للتضامن يحتفل بـ اعتماده رسميا لدى مجلس الوحدة الإقتصادية

السبت 11/يناير/2020 - 07:24 م
صدى البلد
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يعتزم الإتحاد العربي للتضامن الإجتماعي إقامة إحتفال، يوم الخميس المقبل، في فندق جراند نايل تاور بالقاهرة، بمناسبة اعتماده رسميًا من مجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية.

يأتي ذلك برعاية الدكتور السفير محمد الربيع، الأمين العام لمجلس الوحدة الإقتصادية بجامعة الدول العربية، وبحضور الأميرة أضواء بنت فهد آل سعود، وسفيرة السلام الشيخة إنتصار الصباح، ورئيس الإتحاد العربي للتضامن المستشار جابر العنزي وعدد من الشخصيات العربية المرموقة.

وقال رئيس الإتحاد العربي للتضامن الإجتماعي المستشار جابر العنزي، في تصريح خاص لـ صدى البلد، "إن الإتحاد العربي للتضامن الإجتماعي، يعد بمثابة كيان اقتصادي واجتماعي مهم، يدفع بالمجتمعات العربية نحو الإنتاجية بدلًا من الإستهلاك، وهذا الإحتفال بمشيئة الله يُعتبر البذرة الأولى لتعريف العالم على هذا الإتحاد وأهدافه".

من جانبه صرح المتحدث الرسمي للاتحاد العربي للتضامن الاجتماعي ورئيس اللجنة الإعلامية الدكتور مطلق المسعودي بأن الإحتفال يعتبر نقطة إنطلاق أعمال الإتحاد العربي للتضامن الإجتماعي والتي تهدف لتحقيق رؤيته واهدافه التي تصب في مصلحة المجتمعات العربية والعالمية، للنهوض بالمجتمع ومساعدة جميع فئاته التي تحتاج للمساعدة، ومد يد العون للمحتاجين في كُل مجتمعاتنا العربية والإسلامية، وتحقيق تضامنًا إجتماعيًا حقيقيًا للمجتمعات العربية دون النظر للأعراق وللديانات المختلفة بقدر النظر لحاجة تلك الفئات.
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