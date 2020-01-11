وزير التعليم يصدر قرارًا بأحقية المشرفين الاجتماعيين في صرف بدل المعلم وبدل الاعتماد

أصدرت الوزارة تعميمًا لجميع المديريات التعليمية بشأن موافقة الدكتور الوزير على أحقية المشرفين الاجتماعيين المسكنين على وظائف المعلمين وفقًا لأحكام القانون رقم (155 لسنة 2007) في صرف المستحقات المالية لكادر المعلمين (بدل المعلم - بدل الاعتماد).



جاء ذلك في ضوء توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالاهتمام بالمعلمين بصفتهم أهم عنصر في المنظومة التعليمية، والرد على كافة تساؤلاتهم واستفساراتهم،



كما وافق وزير التربية والتعليم على أحقية خريجي بكالوريوس الخدمة الاجتماعية أو ليسانس الآداب قسمي علم النفس والاجتماع غير الحاصلين على إجازة التأهيل التربوي في شغل وظيفتي مدير ووكيل مدرسة.