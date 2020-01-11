AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

وزير التعليم يصدر قرارًا بأحقية المشرفين الاجتماعيين في صرف بدل المعلم وبدل الاعتماد

السبت 11/يناير/2020 - 06:15 م
وزير التعليم
وزير التعليم
Advertisements
ياسمين بدوي
أصدرت الوزارة تعميمًا لجميع المديريات التعليمية بشأن موافقة الدكتور الوزير على أحقية المشرفين الاجتماعيين المسكنين على وظائف المعلمين وفقًا لأحكام القانون رقم (155 لسنة 2007) في صرف المستحقات المالية لكادر المعلمين (بدل المعلم - بدل الاعتماد).

جاء ذلك في ضوء توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالاهتمام بالمعلمين بصفتهم أهم عنصر في المنظومة التعليمية، والرد على كافة تساؤلاتهم واستفساراتهم،

كما وافق وزير التربية والتعليم على أحقية خريجي بكالوريوس الخدمة الاجتماعية أو ليسانس الآداب قسمي علم النفس والاجتماع غير الحاصلين على إجازة التأهيل التربوي في شغل وظيفتي مدير ووكيل مدرسة.
Advertisements

ترشيحاتنا

الزمالك يستقر على قيد هذا اللاعب في قائمتي الفريق الأفريقية والمحلية.. تعرف عليه

شاهد.. أحمد الفيشاوي مع زوجته ندى الكامل فى رأس البر

الجيش الليبي لـ أردوغان: لن نوقف العمليات العسكرية ونتقدم الآن إلى مصراتة

لا نستحق الفوز| أول تعليق من فايلر على تعادل الأهلي أمام بلاتينيوم

فى أول ظهور لها بعد الطلاق.. الجمهور لـ أصالة: احلويتى

بـ أسورة الثعبان.. ياسمين صبرى بإطلالة أنيقة.. والجمهور: بكام ؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال.. هنا الزاهد بإطلالة جريئة

تقى من السرطان.. فوائد تناول المثلجات فى الشتاء

بـ ملابس جريئة.. مى سليم تظهر بإطلالة تثير الجدل