سوريا تشارك في الطائرة والكاراتيه بدورة الألعاب العربية للسيدات 2020

تستعد لاعبات الرياضة السورية، للمشاركة في لعبتي الكرة الطائرة، والكاراتيه، ضمن منافسات النسخة الخامسة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، الحدث الرياضي الأبرز على صعيد رياضة المرأة العربية، الذي ينطلق خلال الفترة من 2 وحتى 12 فبراير المقبل في الشارقة.



وتنظم الدورة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة برعاية قرينة حاكم الشارقة، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.



وتعقد البعثة الرياضية السورية الآمال على لاعباتها للمشاركة وتحقيق الألقاب في المنافسات التي تواجه فيها أندية من: دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، والجزائر، والبحرين، وجمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، وليبيا وفلسطين، ليكون الجمهور العربي على موعد مع لقاءات رياضية ثرية ومتنوعة من حيث التجربة الأسلوب.



وحول هذه المشاركة، قالت سعادة ندى عسكر النقبي، نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة، رئيس لجنتها التنفيذية، مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة:" ننتظر مشاركات متميزة من اللاعبات العربيات اللاتي أثبتن قدراتهن خلال الدورات السابقة على تقديم أداء تنافسي عالي المستوى ونأمل أن تكون المنافسات القادمة خطوة نوعية أخرى في مسيرة تطوير قطاع رياضة المرأة العربية وتعزيز مشاركتها في البطولات الإقليمية والعالمية".



وتابعت مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة:" إن الهدف الأسمى للدورة هو جمع الأندية العربية واللاعبات على أرضية مشتركة تسهم، ليس فقط في إثراء المنافسات الرياضية، بل وفي تعزيز العلاقات بين المؤسسات والأندية الرياضية والعمل على تطويرها لتقوم بدورها في تهيئة بيئة تحتضن المواهب والقدرات وتصنع المزيد من النماذج الرياضية المبدعة، فالمنجزات الرياضية للمرأة كانت وستبقى أحد آهم أسباب فخر الأمم لما تمثله من دليل على رقي المجتمعات ونبل الثقافات وخلوها من التمييز أو تنميط الأدوار".



ويشارك في منافسات النسخة الخامسة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 16 دولة في تسعة ألعاب هم: الرماية، وكرة السلة، وكرة الطائرة، وكرة الطاولة، وألعاب القوة، والفروسية، والمبارزة، وقوس والسهم، والكاراتيه.