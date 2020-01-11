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حوادث

على طريقة حلاوة العنتبلي | شاهد لحظة تعدي جزار على طبيبة بيطرية في سفاجا | تفاصيل

السبت 11/يناير/2020 - 07:49 م
لحظة تعدي جزار على
لحظة تعدي جزار على طبيبة بيطرية في سفاجا
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إبراهيم جادالله
حررت طبيبة بيطرية بمجزر سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، محضرا رقم 10555، ضد أحد الجزارين بعدما قام بالاعتداء عليها وذلك أثناء تأدية عملها خلال حملة للتفتيش.

وجاءت الواقعة على طريقة "المعلم حلاوة العنتبلي" في فيلم "على باب الوزير"، حينما قام الفنان صلاح نظمي، والذي كان يلعب دور الجزار المعلم حلاوة العنتبلي بضرب الأطباء خلال فحص اللحوم في محله.

وبدأت الواقعة حينما كلفت الطبيبة البيطرية بشن حملة تفتيشية على محلات بيع اللحوم برفقة بعض موظفى التموين بالمدينة.

وخلال الحملة ضبطت الطبيبة الجزار المذكور واثنين آخرين، يذبحون مخالفة للقانون، وحينما بدأت الطبيبة بتحرير محضر والتحفظ على المضبوطات أغلق الجزار المحل.

ورصدت إحدى كاميرات المراقبة بالمنطقة أنه بمجرد أن أغلق باب محله ، بدأ يتعدى عليها بالضرب أمام أعين المارة.

وطالبت نقابة البيطريين والجهات المختصة بالاهتمام بالواقعة ومساندة الطبيبة بعد محاولات الضغط عليها بالتنازل.
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