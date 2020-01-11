نبيلة مكرم تكشف عن مبادرة تواصل ..لإنشاء مدينة طبية عالمية .. فيديو

أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن المصريين بالخارج يريدون ان يعملوا جيد لأجل وطنهم، خاصة في هذا التوقيت والمرحلة التي تمر بها الدولة حاليا.



وأضافت "نبيلة مكرم"خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم"المذاع علي قناة "الحياة"،: أنه من الضروري أن يكون الأطباء على علم بالخطة الاستثمارية الإيجابية والخارطة الاقتصادية في مصر.



وأشارت "نبيلة مكرم" إلى أن مبادرة "تواصل" ستكون بقيادة الدكتور عادل عويس وهو من قام بجمع مجموعة من الأطباء وصل عددهم إلى 500 طبيب من مختلف أنحاء العالم كما انهم قرروا ان يجتمعوا ليعطوا من خبرتهم إلى المصريين ويقدمون لهم الاستفادة عن طريق بناء مدينة طبية عالمية في مصر .



وأوضحت"نبيلة مكرم" أن رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي أوضح ان المجموعة الممثلة من الأطباء في الخارج أن مصر تفتح ذراعيها كما أنه سيكون هناك تسهيلات على كافة الأصعدة لبناء المدينة الطبية .



وتابعت"نبيلة مكرم" أن هناك موعد غدا مع مجموعة العلماء والدكاترة للاطلاع على الأرض التي سيقام عليها المدينة في العاصمة الإدارية الجديدة ، مؤكدا أنه سيتم البحث في إنشاء مدينة طبية عالمية .



واستكملت"نبيلة مكرم" أن هناك الكثير من العلماء خارج المبادرة قاموا بالاتصال للانضمام الينا وهذه ليست بالمرة الاولى .

