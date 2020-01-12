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اقتصاد

المالية تبيع أذون خزانة بقيمة 14.5 مليار جنيه..اليوم

الأحد 12/يناير/2020 - 06:02 ص
وزارة المالية
وزارة المالية
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محمد يحيى
تبيع وزارة المالية صباح اليوم الأحد، أجلي خزانة 91 و 266 يوما بقيمة 14.5 مليار جنيه، ضمن توجهاتها لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.

ووفقا لما أعلنته الوزارة عبر جدول عطاءات الخزانة بالبنك المركزي المصري، فإنه من المقرر بيع أجل 91 يوما بـ 4 مليارات جنيه و أجل 266 يوما بـ10.5 مليار جنيه.

وتسعي وزارة المالية علي مدار الأسبوع الجاري لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة بقيمة إجمالية تبلغ 41.5 مليار جنيه.

فمع طرح الوزارة اليوم لأدوات الدين بقيمة 14.5 مليار جنيه، سيتبقي لها طرحين بقيمة 27 مليار جنيه خلال يومي الخميس والإثنين من نفس الأسبوع.
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