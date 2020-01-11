مات الأب والطفلة وبقيت الأم.. نجفة تحول حلم أسرة بالاسكندرية إلى كابوس

بحماسة بالغة استيقظت السيدة الثلاثينية، مبكرا من نومها على غير العادة، لتبدأ في جمع ما تبقى من متعلقاتها وأسرتها المكونة من الزوج والابنة ذات الـ5 سنوات، فلم يبق سوى يومين فقط على موعد تركهما لشقتها بمنطقة الهانوفيل غربي الإسكندرية، لبدء حياة جديدة.



وبحماس بالغ واصلت السيدة عملها في جمع ما تبقى من المتعلقات لم تنس أن تدندن بأغنيتها المفضلة، غير مدركة أن ما ينتظرها من حياة جديدة، سيكون مختلفا على الإطلاق عما كانت تظنه.



ورغم تحذيرات الزوج الذي كان غائبا لشراء بعض المستلزمات من الخارج بصحبة الابنة، من أن تقوم بخلع النجفة بمفردها خوفا عليها، إلا أنها لم تهتم بالتحذيرات وقررت أن تقوم بهذا العمل الخطير انجازا للوقت.



وأثناء قيامها بخلع الأسلاك الكهربائية حدث ما لا يحمد عقباه-ماس كهربائي-فزعت له، وقررت الاتصال بالزوج الذي جاء مسرعا بصحبة الطفلة، واثناء محاولته إصلاح الأمر اندلع حريق هائل في لوحة المفاتيح الخارجية وامتداد ألسنة اللهب إلى محتويات الصالة.



طلب الزوج من زوجته البقاء في الغرفة لحين قيامه بإخراج ابنتهما التي كانت قد دخلت إلى غرفتها، خارج الشقة والعودة لإنقاذها، إلا أنه لم يتمكن من عبور الصالة، وتمكنت منهما النيران، ونجح الجيران فى إنقاذها من منور العقار.



تلقى قسم شرطة الدخيلة بلاغا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق بشقة بالطابق السادس بعقار بشارع سعد الله أبوبكر بمنطقة الهانوفيل، ووجود مصابين.



انتقل مأمور وضباط القسم إلى موقع البلاغ برفقة قوات الحماية المدنية.



وتبين من الفحص حدوث ماس كهربائي بلوحة المفاتيح بالشقة المشار إليه ما أدى لنشوب حريق التهم محتوياتها.



أسفر الحريق عن وفاة مالك الشقة "محمد.ع"، 33 سنة، خياط، بمصنع بمدينة برج العرب، وابنته "أروى"، 5 سنوات، ونجاة زوجته، ربة منزل.



تمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران، ونقلت الجثتان إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.