البنك المركزي يحسم أسعار الفائدة الخميس .. وقروض البنوك طويلة الأجل ترتفع لـ160.9 مليار جنيه في أكتوبر الماضي

بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي

المركزي:

تراجع الأصول الأجنبية لـ342.4 مليار جنيه في أكتوبر الماضي

ارتفاع السندات والقروض طويلة الأجل لـ160.9 مليار جنيه في أكتوبر الماضي



تعقد لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزى المصري، أول اجتماع لها الخميس المقبل لبحث أسعار الفائدة بتشكيلها الجديد برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى .



وتضم اللجنة فى عضويتها نائبى المحافظ " جمال نجم ، رامى ابوالنجا " وتضم في عضويتها أيضا الدكتور محمد عمران عضو مجلس إدارة البنك المركزي ورئيس هيئة الرقابة المالية والدكتور أشرف العربي عضو مجلس إدارة البنك المركزي ووزير التخطيط السابق، بالإضافة إلى الدكتورة نجلاء الأهواني عضو مجلس إدارة البنك المركزي ووزيرة التعاون الدولي السابقة.



وتجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس المقبل لبحث أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية.



وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير، 14 نوفمبر 2019، خفض كل من سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 12.25٪ و13.25٪ و12.75٪ على الترتيب.



وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أصدر قرارا رقم 678 بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة طارق عامر لمدة 4 سنوات تبدأ في 27 نوفمبر 2019 ويضم في عضويته كلا من جمال محمد عبدالعزيز نجم ورامي أحمد عادل أبوالنجا نائبين لمحافظ البنك المركزي بالإضافة إلى ممثل لوزارة المالية والدكتور محمد مصطفى عبدالجواد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والمهندس علي محمد علي فرماوي خبيرا مصرفيا، والدكتور نجلاء أنور الأهواني خبيرا اقتصاديا، والدكتور أشرف السيد العربي خبيرا اقتصاديا، والمستشار تامر السيد الدقاق خبيرا قانونيا أعضاء لمجلس إدارة البنك المركزي.



وعلي سياق متصل انخفض إجمالي الأصول الأجنبية للسيولة المحلية إلي 342.402 مليار جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 354.7 مليار جنيه في سبتمبر السابق له بفارق 12.3 مليار جنيه، ومقارنة بـ 336.53 مليار جنيه في أغسطس 2019 بفارق 5.9 مليار جنيه.



كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن الودائع غير الجارية بالعملة الأجنبية بلغت 540.3 مليار جنيه في أكتوبر السابق مقابل 550.53 مليار جنيه في سبتمبر الماضي ومقارنة بـ 561.4 مليار جنيه في أغسطس من نفس العام.



ووصل حجم الأصول المحلية لـ 3.7 تريليون جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 3.654 تريليون جنيه في سبتمبر السابق ومقارنة بـ 36 تريليون جنيه في أغسطس الماضي.



وسجل حجم الائتمان المحلي نحو 4.03 تريليون جنيه مقابل 4.011 تريليون جنيه في سبتمبر الماضي ومقارنة بـ 3.94 تريليون جنيه في أغسطس 2019.



وارتفعت جملة السندات والقروض طويلة الأجل ضمن خصوم البنوك في أكتوبر الماضي إلي 160.9 مليار جمنيه مقابل 159.5 مليار جنيه في سبتمبر السابق له بفارق 1.4 مليار جنيه،ومقارنة بـ 162.524 مليار جنيه في أغسطس 2019 بتراجع بلغ1.624 مليار جنيه.



كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن إلتزامات البنوك داخل وخارج مصر في أكتوبر الماضي بلغت 289.7 مليار جنيه مقابل 337.6 مليار جنيه في سبتمبر السابق ومقارنة بـ 346.14 مليار جنيه في أغسطس من نفس العام.



وبلغت جملة الودائع ضمن خصوم البنوك نحو 4.2تريليون جنيه مقابل 4.14 تريليون جنيه في سبتمبر الماضي ومقارنة بـ 4.011 تريليون جنيه في أغسطس 2019.



وسجلت الخصوم الأخري نحو 715.82 مليار جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 660.821 مليار جنيه في سبتمبر 2019 ومقارنة بـ 595.45 مليار جنيه في أغسطس من نفس العام.

