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اقتصاد

بقيمة 59 مليون دولار .. البنك الإفريقي للتنمية يبرم اتفاقا لدعم توليد الطاقة بالقارة السمراء

الأحد 12/يناير/2020 - 01:02 ص
البنك الافريقي للتنمية
البنك الافريقي للتنمية
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محمد يحيي
اعلنت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية عن التوصل لاتفاق إطاري لتوفير تمويل لصندوق الوصول للطاقة بقيمة تبلغ 59 مليون دولار بتسهيلات مالية بـ36 مليون دولار لدعم الشركات الابتكارية لتوفير الطاقة بالتعاون مع الاتحاد الأوربي والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي.

قال تقرير صادر عن البنك، إنه سيقدم دعما بـ30 مليون دولار كراعي رئيسي للصندوق بخلاف 8.5 مليون دولار لدعم مرفق البيئة العالمية، بالإضافة لـ 15 مليون دولار سبق تقديمها من الاتحاد الأوربي و 17 مليون دولار مبلغا إضافيا من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية.

ويدعم الاتفاق أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية وقرض تمويل بقيمة 2.5 مليون دولار لكينيا ، لتوسيع نطاق أعمال مجموعات الري بالطاقة الشمسية بنظام الدفع الفوري للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة.

ومن المتوقع أن يوفر الصندوق تمويلا ماليا بـ 130 مليون دولار خلال العام والنصف المقبلة.
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