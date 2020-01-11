صفعة جديدة.. سفير ليبي ينشق عن حكومة الوفاق ويتهمها بجلب الاستعمار التركي

أعلن سفير ليبيا لدى دولة ساو تومي وبرينسيب الديمقراطية انشقاقه عن حكومة الوفاق وانحيازه لشرعية مجلس النواب والحكومة الليبية، كما أعلن مباركته لانتصارات الجيش الوطني الليبي.



وقال صلاح الدين بالحاج القائم بالأعمال في السفارة الليبية بدولة ساوتومي وبرنسيب في أفريقيا، إنه انشق عن حكومة الوفاق، لأنها "استدعت الاستعمار التركي"، مؤكدا دعمه للحكومة المؤقتة والبرلمان والجيش الليبي.



وأشار في مقطع فيديو إلى أن "حكومة الوفاق استدعت استعمارا للبلاد، ظنا منها أنه المنقذ لها من غضب الشعب الحر".



يأتي ذلك عقب إعلان صبري بركة، القائم بالأعمال في السفارة الليبية في غينيا، انشقاقه أيضا عن حكومة الوفاق.



وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن نقل مرتزقة من سوريا إلى ليبيا "أمر خطير للغاية"، في إشارة إلى نقل تركيا مجموعات من المرتزقة من سوريا للقتال إلى جانب ميليشيات حكومة الوفاق في طرابلس.



وأضاف بوتين، في مؤتمر صحفي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل "نسعى إلى عقد مؤتمر دولي حول الأزمة الليبية".



وأكد بوتين إن التوتر والصراع في ليبيا لهما تأثير سلبي على المنطقة وتداعيات على الدول الأوروبية.