مستقبل وطن بـ أبو النمرس يكرم حفظة القرآن وشخصيات سياسية

شهد اليوم المؤتمر الجماهيري لحزب مستقبل وطن، لأمانة مركز أبو النمرس، برئاسة أمين المركز محمد سعيد هلال، حضور رجال الدين والسياسة والإعلام، وقيادات الحزب.





جاء على رأس الحضور، أمين حزب مستقبل وطن على مستوى الجمهورية ، المستشار عصام هلال والنائب عبد الوهاب خليل أمين تنظيم محافظة الجيزة والنائب علاء عابد وعصام عفيفي أمين عام التنظيم وعدد من أعضاء مجلس النواب بالجيزة والشخصيات العامة.





وقال محمد سعيد هلال أمين حزب مستقبل وطن بمركز ابوالنمرس، إن المؤتمر يعد سابقة على مستوى المحافظة في نسبة الحضور.





وأضاف هلال، أنه تم توزيع أكثر من 1500 بطانية ضمن مبادرة "شتاء دافئ" علي الأسر محدودة الدخل، وتوزيع الجوائز علي حفظة القرآن الكريم، وتم توزيع جوائز في ذكرى شخصيات سياسية كالنائب الراحل محمد الفقي عضو مجلس الشعب، والنائب مكرم هلال، الدكتور ابراهيم مدكور، والمحامي محمد غالي.



