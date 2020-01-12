اليوم .. افتتاح فعاليات الدورة التدريبية "مصر بكم أجمل" في أسوان

يفتتح محمد سعفان وزير القوى العاملة صباح اليوم فعاليات الدورة التدريبية "مصر بكم أجمل " والتى تنظمها مديرية القوى العاملة بمحافظة أسوان، وإنشاء وحدة تشغيل للمعاقين .



ويأتى ذلك ضمن احتفالية لتوزيع عقود تشغيل ذوى الإحتياجات الخاصة وإستيفاء نسبة 5% في منشآت القطاع الخاص بأسوان.



كما تنظم مديرية القوى العاملة وإدارة المرأة والطفل معرضًا للمشغولات اليدوية بالتعاون مع القنصلية السودانية تحت عنوان "بنات النيل" .



ومن المقرر أيضًا تنظيم حفل تمكين المرأة اقتصاديا بدعم من رجال الأعمال والجمعيات الأهلية بأسوان، وذلك بقاعة عروس النيل.



وكان وزير القوى العاملة، تفقد برفقة محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، 305 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة كدعم من وزارة القوى العاملة، كما قدم هدايا للسيدات والفتيات المتدربات بمركز التدريب المهنى بالرضوانية ، ثم توجه إلى محافظة أسوان .