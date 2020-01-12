AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

اليوم .. افتتاح فعاليات الدورة التدريبية "مصر بكم أجمل" في أسوان

الأحد 12/يناير/2020 - 01:01 ص
الدورة التدريبية
الدورة التدريبية " مصر بكم أجمل "
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح
يفتتح محمد سعفان وزير القوى العاملة صباح اليوم فعاليات الدورة التدريبية "مصر بكم أجمل " والتى تنظمها مديرية القوى العاملة بمحافظة أسوان، وإنشاء وحدة تشغيل للمعاقين .

ويأتى ذلك ضمن احتفالية لتوزيع عقود تشغيل ذوى الإحتياجات الخاصة وإستيفاء نسبة 5% في منشآت القطاع الخاص بأسوان.

كما تنظم مديرية القوى العاملة وإدارة المرأة والطفل معرضًا للمشغولات اليدوية بالتعاون مع القنصلية السودانية تحت عنوان "بنات النيل" .

ومن المقرر أيضًا تنظيم حفل تمكين المرأة اقتصاديا بدعم من رجال الأعمال والجمعيات الأهلية بأسوان، وذلك بقاعة عروس النيل.

وكان وزير القوى العاملة، تفقد برفقة محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، 305 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة كدعم من وزارة القوى العاملة، كما قدم هدايا للسيدات والفتيات المتدربات بمركز التدريب المهنى بالرضوانية ، ثم توجه إلى محافظة أسوان .
Advertisements

ترشيحاتنا

رغم انتقاله لـ الأهلي.. انخفاض قيمة كهربا التسويقية بنسبة 25%

هانى حتحوت: مازيمبي سهل فرص الزمالك للتأهل بـ دوري أبطال أفريقيا .. فيديو

هاني حتحوت يكشف حقيقة رحيل جنش عن الزمالك.. فيديو

بعد تظاهر الشعب ضد النظام الإيراني.. ترامب بالفارسية : شجاعتكم ملهمة واقف معكم

أخبار الرياضة | الزمالك يحسم صفقة نجم بيراميدز مقابل 15 مليونًا .. وائل جمعة يكشف مصير الأهلي في التأهل بعد التعادل أمام بلاتينيوم

كيف يمكن أن تنفع والديك بعد وفاتهما.. الإفتاء تكشف لك عن أمرين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. المياه تتحول إلى قطع زجاجية في السعودية

بالجلد الأسود.. درة تتألق بغزل البنات على إنستجرام

شاهد.. أحدث ظهور لـ سهير رمزى مع زوجها رجل الأعمال