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مرأة

فيديو حقق 14 مليون مشاهدة .. امرأة تبتكر طريقة سهلة لتقشير الثوم

الأحد 12/يناير/2020 - 02:05 ص
أسهل طرقة لتقشير
أسهل طرقة لتقشير الثوم
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أسماء عبد الحفيظ
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو حقق 13 مليون مشاهدة عن أسرع حيلة لتقشير الثوم، وبدون التصاق رائحته فى اليدين.

ظهرت من خلال مقطع الفيديو سيدة تدعى فلينتينا، وهي تغرس رأس السكين في كل فص ثم تسحبه من بين الفصوص الأخرى ، ليحرج الفص بالكامل مقشر ونظيف، لتضعه فى الإناء أسفل يديها وتكرر الطريقة سريعا ألى أن تنتهي من تفصيص رأس الثوم بالكامل دون أدني مجهود .

كما لقي مقطع الفيديو تفاعلًا واسعًا بين الأعجاب والشير والمشاهدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وتجاوز عدد المشاهدات عليه الـ 14 مليون مشاهدة.
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