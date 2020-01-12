فيديو حقق 14 مليون مشاهدة .. امرأة تبتكر طريقة سهلة لتقشير الثوم

طلع كذاك تقشير الثوم ونحنا نضربه كل مره ب شئ . pic.twitter.com/EmY52fOG9K — ‏أيمن اللواتي🇴🇲 (@aiman_994) June 19, 2019

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو حقق 13 مليون مشاهدة عن أسرع حيلة لتقشير الثوم، وبدون التصاق رائحته فى اليدين.ظهرت من خلال مقطع الفيديو سيدة تدعى فلينتينا، وهي تغرس رأس السكين في كل فص ثم تسحبه من بين الفصوص الأخرى ، ليحرج الفص بالكامل مقشر ونظيف، لتضعه فى الإناء أسفل يديها وتكرر الطريقة سريعا ألى أن تنتهي من تفصيص رأس الثوم بالكامل دون أدني مجهود .كما لقي مقطع الفيديو تفاعلًا واسعًا بين الأعجاب والشير والمشاهدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وتجاوز عدد المشاهدات عليه الـ 14 مليون مشاهدة.