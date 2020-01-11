شوبير يكشف حقيقة تعاقد الأهلي مع لاعب أسوان

كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة مفاوضات النادي الأهلي مع لاعب اسوان، والأنباء التي ترددت لانتقال اللاعب الى القلعة الحمراء في يناير.



وأكد شوبير، أن ‎الاهلي لم يفاوض اسوان لضم الصباحي لاعب الفريق؛ وكل ما يتردد تكهنات وشائعات لا يوجد لها اساس من الصحة.



وأضاف شوبير أن الصباحي مرتبط بعقد مع أسوان موسمين اخرين، وسموحه طلب رسميا ضم اللاعب واسوان طلب 10 ملايين جنيه.



وتابع: "نادي إنبي استفسر عن موقف اللاعب لكنه لم يتقدم بعرض حتي الان هذه حكاية محمد الصباحي"‎.



جدير بالذكر ان الأهلي يسعى الي تدعيم صفوفه في انتقالات يناير، بسبب الإصابات التي تضرب الفريق؛ ويحتل الأهلي المركز الأول في ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 30 نقطة.