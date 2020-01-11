AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شوبير يكشف حقيقة تعاقد الأهلي مع لاعب أسوان

السبت 11/يناير/2020 - 11:46 م
الاهلي
الاهلي
Advertisements
عمرو ابوبكر
كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة مفاوضات النادي الأهلي مع لاعب اسوان، والأنباء التي ترددت لانتقال اللاعب الى القلعة الحمراء في يناير.

وأكد شوبير، أن ‎الاهلي لم يفاوض اسوان لضم الصباحي لاعب الفريق؛ وكل ما يتردد تكهنات وشائعات لا يوجد لها اساس من الصحة.

وأضاف شوبير أن الصباحي مرتبط بعقد مع أسوان موسمين اخرين، وسموحه طلب رسميا ضم اللاعب واسوان طلب 10 ملايين جنيه.

وتابع: "نادي إنبي استفسر عن موقف اللاعب لكنه لم يتقدم بعرض حتي الان هذه حكاية محمد الصباحي"‎.

جدير بالذكر ان الأهلي يسعى الي تدعيم صفوفه في انتقالات يناير، بسبب الإصابات التي تضرب الفريق؛ ويحتل الأهلي المركز الأول في ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 30 نقطة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الزمالك يجدد مفاوضاته مع نجم وادي دجلة

بالقيمة المالية.. تفاصيل تعاقد الأهلي مع كهربا وحل أزمة القيد

ناقد رياضي يكشف التفاصيل الكاملة لانتقال كهربا للنادي الأهلي.. فيديو

مرتديا الفانلة الحمراء.. كهربا الأهلي بيتي الجميل.. شاهد

إنبى والاتحاد وسموحة يفاوضون لاعب الزمالك لضمه فى الميركاتو الشتوى

أخبار الزمالك.. مرتضى منصور يهاجم جمال الغندور | وجيرارد مُصمم على ضم مصطفى محمد

ترشيحاتنا

الجيش الليبي يعلن وقف إطلاق النار في المنطقة الغربية بشرط التزام ميليشيات الوفاق

عودة قناة TEN للبث .. اول تعليق من نشأت الديهي.. فيديو

بـ 2 جنيه فقط.. طريقة سهلة لتنظيف الفرن بمكون غير متوقع من المنزل

حكم الشك في انتقاض الوضوء أثناء الصلاة .. الأزهر يجيب

تهديدات بالقتل | السوريون يتوعدون نانسي عجرم وزوجها.. تفاصيل

هنسحب الجنسية من واحد ميت| ماذا قال محمد الباز عن معتز مطر.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أحدث ظهور لـ سهير رمزى مع زوجها رجل الأعمال

وزير الرياضة يختتم جولته بتفقد مركز شباب روض الفرج .. صور

بملابس كاجوال.. هنا الزاهد بإطلالة جريئة