لا تنقل الجراثيم.. تعرف على مميزات العملات البلاستيكية الجديدة.. فيديو

قال الدكتور محسن عادل الخبير الاقتصادى، إن العملات البلاستيكية الجديدة يتم صناعتها من مادة "البوليمر" ولها عدة مميزات منها أنها لا يمكن تزويرها لأنها تكون معقدة جدا عند تزويرها، بالإضافة إلى أن الأشخاص يقومون بالكتابة على العملة مما يؤدى إلى ضعف قيمتها ويتسبب في إنفاق عال من البنك المركزى حتى يعيد طباعتها.
وأضاف"محسن عادل" خلال مداخلة هاتفية في برنامج"مساء dmc"المذاع علي قناه"dmc"، أن خامة البوليمر أقوى ولا يمكن تقليدها بسهولة ولا يمكن تزويرها ولا يمكن أيضا الكتابة عليها كما أنها لا تعمل على نقل الجراثيم مثل العملات الورقية .
وأوضح"محسن عادل" أن صناعة الاموال من البلاستيك يعطي أمانا أكثر كما انه يوفر مساحة في سهولة الاستخدام كما انه يقلل علي البنك المركزى الطباعة باستمرار وهذا يحدث تكلفة كبيرة على الدولة.
وتابع"محسن عادل" أن العمولات البلاستيكية صعبة في عملية التزوير وتكاد أن تكون مستحيلة وهذا لا يقلل من جهود الدولة المصرية في التحول إلى المدفوعات الإلكترونية .
واستكمل"محسن عادل" أن البنوك تنظر إلى هذه الاستراتيجية عن طريق 3 عوامل أولها حجم العملة ثانيا مدى الاحتياج أو السرعة في عملية الاستبدال ثالثا مدى قدرة الطباعة في حدوث الاستبدال.
وأضاف"محسن عادل" خلال مداخلة هاتفية في برنامج"مساء dmc"المذاع علي قناه"dmc"، أن خامة البوليمر أقوى ولا يمكن تقليدها بسهولة ولا يمكن تزويرها ولا يمكن أيضا الكتابة عليها كما أنها لا تعمل على نقل الجراثيم مثل العملات الورقية .
وأوضح"محسن عادل" أن صناعة الاموال من البلاستيك يعطي أمانا أكثر كما انه يوفر مساحة في سهولة الاستخدام كما انه يقلل علي البنك المركزى الطباعة باستمرار وهذا يحدث تكلفة كبيرة على الدولة.
وتابع"محسن عادل" أن العمولات البلاستيكية صعبة في عملية التزوير وتكاد أن تكون مستحيلة وهذا لا يقلل من جهود الدولة المصرية في التحول إلى المدفوعات الإلكترونية .
واستكمل"محسن عادل" أن البنوك تنظر إلى هذه الاستراتيجية عن طريق 3 عوامل أولها حجم العملة ثانيا مدى الاحتياج أو السرعة في عملية الاستبدال ثالثا مدى قدرة الطباعة في حدوث الاستبدال.