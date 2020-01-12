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منوعات

شاهد.. سيارة تشييع جثمان السلطان قابوس قادته يوم توليه الحكم

الأحد 12/يناير/2020 - 12:46 ص
صدى البلد
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أحمد شريف
تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي صورة للسيارة التي شيع بها جثمان السلطان قابوس بن سعيد حاكم عمان منذ 5 عقود، مشيرين إلى أن تلك السيارة هي التي اقلته يوم توليه الحكم للسلطنة.

وتظهر الصور المتداولة نفس السيارة التي أقلت السلطان الراحل لتولي الحكم والتي شيع عليها بعد وفاته بالأمس.

وترحم رواد مواقع التواصل على السلطان قابوس بعد تشيع جنازته أمس، وسط حشود هائلة من السلطنة، واصفين إياه بالسلطان الحكيم والمحبوب من قبل شعبه.

يُشار إلى أن وكالة الأنباء العمانية، قالت السبت، إن قابوس بن سعيد توفى عن عمر يناهز الـ 79 عاما.

وأكدت الوكالة في بيان لها: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن وجليل الأسى ممزوجين بالرضا التام والتسليم المطلق لأمر الله ينعي ديوان البلاط السلطاني المغفور له بإذن الله تعالى مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان #قابوس_بن_سعيد بن تيمور المعظم الذي اختاره الله إلى جواره مساء يوم الجمعة 10 يناير لعام 2020".
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