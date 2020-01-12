AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بريطانيا: احتجاز سفيرنا بـ إيران انتهاك صارخ للقانون الدولي

الأحد 12/يناير/2020 - 02:05 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
وصف وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب احتجاز سفير المملكة المتحدة في طهران بوب راب بشكل مؤقت على خلفية وجوده في احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية بأنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي"، داعيا الحكومة الإيرانية إلى التوقف عن اتخاذ خطوات تصعيدية وانتهاج الطريق الدبلوماسي.

وقال راب - في بيان نشرته الخارجية البريطانية عبر موقعها الإلكتروني، إن "احتجاز سفيرنا في طهران دون أساس أو تفسير هو انتهاك صارخ للقانون الدولي"، مضيفا "الحكومة الإيرانية في لحظة مرور بمفترق طرق. بإمكانها مواصلة السير نحو حالة الدولة المنبوذة مع كل العزلة السياسية والاقتصادية التي تتضمنها أو اتخاذ خطوات نحو تخفيف تصعيد التوترات والانخراط في مسار دبلوماسي".

وذكرت تقارير إعلامية - في وقت سابق اليوم - أن السلطات الإيرانية احتجزت السفير بوب راب بشكل مؤقت على خلفية ظهوره والتقاط صور و"التحريض" خلال احتجاجات شعبية مناهضة للحكومة بالعاصمة طهران.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"فاينانشيال تايمز":الحكومة الإيرانية تسعى لتخفيف رد فعل مواطنيها إزاء ارتفاع أسعار الوقود

وزير خارجية بريطانيا: قاسم سليماني كان يشكل تهديدا إقليميا

بعد مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني.. حرب التصريحات تشتعل.. ودعوات عربية وعالمية لضبط النفس وتجنب الحرب

وزير خارجية بريطانيا يدين الضربة الصاروخية الإيرانية في العراق

بريطانيا قلقة من استخدام إيران لصواريخ باليستية في الهجوم بالعراق

وزير الخارجية البريطاني يطالب إيران بالتزام كامل بالاتفاق النووي

ترشيحاتنا

شاهد .. فيديو جديد يقلب موازين قضية قتيل فيلا نانسى عجرم

أخبار الزمالك.. مرتضى منصور: رباعي حراسة المرمى مستمر.. ومعاقبة أوباما بسبب بصقة زيسكو

الأهلي تعادل مع حصالة المجموعة | تعليق مثير من حتحوت على سقوط الاحمر.. فيديو

هانى حتحوت: مازيمبي سهل فرص الزمالك للتأهل بـ دوري أبطال أفريقيا .. فيديو

على طريقة حلاوة العنتبلي | شاهد لحظة تعدي جزار على طبيبة بيطرية في سفاجا | تفاصيل

رغم الملايين المبالغ فيها ..5 نجوم انهارت قيمتهم المالية في الدوري المصري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. سعودي ينام في حضن الذئاب ويربيها بين أبنائه في المنزل

100 صورة لتكريم مستقبل وطن لـ المبدعين والمتميزين لعام 2019

شاهد.. ترحيب ضخم من قادة مستقبل وطن بـ أبو العينين في احتفالية تكريم المتميزين لعام 2019