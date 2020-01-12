بريطانيا: احتجاز سفيرنا بـ إيران انتهاك صارخ للقانون الدولي

وصف وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب احتجاز سفير المملكة المتحدة في طهران بوب راب بشكل مؤقت على خلفية وجوده في احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية بأنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي"، داعيا الحكومة الإيرانية إلى التوقف عن اتخاذ خطوات تصعيدية وانتهاج الطريق الدبلوماسي.



وقال راب - في بيان نشرته الخارجية البريطانية عبر موقعها الإلكتروني، إن "احتجاز سفيرنا في طهران دون أساس أو تفسير هو انتهاك صارخ للقانون الدولي"، مضيفا "الحكومة الإيرانية في لحظة مرور بمفترق طرق. بإمكانها مواصلة السير نحو حالة الدولة المنبوذة مع كل العزلة السياسية والاقتصادية التي تتضمنها أو اتخاذ خطوات نحو تخفيف تصعيد التوترات والانخراط في مسار دبلوماسي".



وذكرت تقارير إعلامية - في وقت سابق اليوم - أن السلطات الإيرانية احتجزت السفير بوب راب بشكل مؤقت على خلفية ظهوره والتقاط صور و"التحريض" خلال احتجاجات شعبية مناهضة للحكومة بالعاصمة طهران.