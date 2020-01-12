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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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توك شو

أخبار التوك شو.. أحمد موسى: إثيوبيا ترغب في بيع مياه النيل لمصر.. والتأمينات تزف بشرى لذوي الإعاقة

الأحد 12/يناير/2020 - 08:01 ص
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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هاني حسين
نشر موقع "صدى البلد"، أمس السبت، مجموعة من الأخبار المهمة التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرزها:

رفض قطع العلاقات.. أحمد موسى ناعيا السلطان قابوس: ساند مصر كثيرا
نعى الإعلامي أحمد موسى، السلطان قابوس بن سعيد الذي وافته المنية بالأمس، قائلا:" خالص العزاء إلى الشعب العماني في وفاة السلطان قابوس".

حق تاريخي لنا.. أحمد موسى: إثيوبيا ترغب في بيع مياه النيل لمصر
قال الإعلامي أحمد موسى، إن أثيوبيا تتعنت ولا ترغب في الالتزام بتعهداتها حول مفاوضات سد النهضة، وترغب في الحصول على مياه النيل الأزرق بأكملها وترغب في بيع مياه النيل إلى مصر.

التأمينات الاجتماعية تزف بشرى لـ ذوي الإعاقة
قال سامي عبد الهادي رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعى، إن قانون رقم 10 لعام 2018 يتعلق بحقوق ذوي الإعاقة، ومن ضمن أحكامه استثناء ذوي الإعاقة من قواعد أحكام التأمين الإجتماعي.

عودة قناة TEN للبث .. اول تعليق من نشأت الديهي
قال الإعلامي نشأت الديهي، في اول تعليق له بعد عودة قناة " ten" للبث من جديد، :" عدنا إليكم بعد فترة غبنا فيها وكان المانع خير".

الري: تلويح إثيوبي بـ ملء سد النهضة بشكل أحادي
قال محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الري، إن هناك تعنتا وتشددا من الجانب الإثيوبي ولم يقدم توافقا حول النقاط الخلافية، مضيفا:" هناك اجتماع برعاية أمريكية حول مفاوضات سد النهضة خلال اليومين المقبلين".

لأول مرة..أمانى الخياط تكشف مطالب مؤسس حركة حماس من خيرت الشاطر
كشفت الإعلامية أمانى الخياط، عن مطالب خالد مشعل رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس، من خيرت الشاطر فى عام حكم جماعة الإخوان الإرهابية لمصر.

هنسحب الجنسية من واحد ميت| ماذا قال محمد الباز عن معتز مطر
استعرض الإعلامي محمد الباز رسائل المشاهدين على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» خلال برنامج «90 دقيقة» المذاع على قناة «المحور».

بشرى .. وزير البترول: اكتشافات جديدة الفترة المقبلة
قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إنه سيكون هناك العديد من الاكتشافات البترولية خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الإعلان عن حقل ظهر رفع الحالة المعنوية فى القطاع خاصة أن الاحتياطي بلغ 30 تريليون قدم مكعب.
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