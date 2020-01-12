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توك شو

خالد النبوي عن فيلم يوم وليلة: عملت معايشة مع أمناء الشرطة.. فيديو

الأحد 12/يناير/2020 - 01:59 ص
خالد النبوي فيلم
خالد النبوي فيلم يوم وليلة
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حمزة شعيب
استضاف الإعلامي عمرو أديب في حلقة الليلة من برنامجه "الحكاية" على قناة MBC الفنان خالد النبوي والطفلة ميرنا ، للحديث عن فيلم "يوم وليلة" الذي يعرض حاليًا بدور العرض السينمائي .

وغنى خالد النبوي خلال لقائه بالبرنامج،:"أغنية ياحبيب زملاتك مع الطفلة الموهوبة ميرنا ياسر".

وأكد النبوي، أنه قابل أمناء شرطة وعمل فترة معايشة حتى يتمكن من إتقان الدور، معقبا:"عملت الشنب ده أول حاجة".

كان النبوي شاهد الفيلم، السبت، بصحبة 100 لاعب ولاعبة من ذوى الاحتياجات الخاصة ، منهم الطفلة ميرنا التي تشارك في الفيلم بظهور خاص ، حيث تجسد شخصية ابنة "منصور الدهبي" الذي يلعب دوره "النبوي" ، وذلك في حفل التاسعة والنصف صباحًا بسينما سيتي ستارز .

يشارك في بطولة فيلم "يوم وليلة" كل من خالد النبوي، وأحمد الفيشاوي، ودرة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة العيلي، ومحمد جمعة وشادي أسعد، وظهور خاص للطفلة ميرنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم، ومن إنتاج شركة المرايا للإنتاج الثقافي وشركة الريماس للإنتاج الفني، إشراف عام ريمون رمسيس ومشرف على الإنتاج عبدالله منصور ولاين برديوسر فدوى رفيق.
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