ماذا يحدث بالجسم بعد الولادة؟

هناك بعض الاعراض تظهر بعد الولادة، قد تكون إيجابية وقد تكون سلبية، فتعرفي عليها وفقًا لموقع "blackdoctor".





من أبرز ما يحدث في جسم السيدات بعد الولادة، هي كبر حجم الثدي لوجود الحليب بداخله لرضاعة الطفل بطريقة طبيعية.





من فوائد الحمل بالنسبة للعديد من النساء أن تزيد من نمو الشعر هذا يرجع إلى زيادة هرمون الاستروجين في الجسم ، والتي يمكن أن تحفز نمو الشعر. ومع ذلك، بعد الحمل، قد تبدأ في ملاحظة تساقط الشعر بشكل مفرط في الأشهر المقبلة.





كما تظهر علامات التمدد نتيجة للنمو السريع أو تمدد الجلد. يحتوي الجلد على الكثير من المرونة فقط، لذلك إذا كان منتشرًا في الجسم، فإنه يمكن أن يعطل إنتاج الجلد للكولاجين. على الرغم من أنك قد لا تحب علامات التمدد الخاصة بك، إلا أنها لا تخجل منها، والعديد من النساء يصبن بها منذ الحمل.



