ضياء السيد: كاسونجو مفيد للزمالك .. وهذه أسباب تعادل الأهلي مع بلاتينيوم

أكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، أن الزمالك يحتاج ظهير أيمن ولاعب وسط مدافع بجانب وجود كاسونجو في خط الهجوم.



وقال ضياء خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد إلى أن الفرق الكبيرة دائما تسعى للفوز بكل المباريات لا مجال للحديث عن تركيز في بطولة دون أخرى.



وأضاف أن كاسونجو لاعب مفيد جدا للزمالك حال اكتمال جاهزيته خلال الفترة الحالية وسيكون إضافة قوية لخط هجوم الأبيض.



وتابع أن كهربا ظهر بشكل طيب مع الأهلي أمام بلاتينيوم وشكل خطورة كبيرة ، ولكنه يتسرع في إظهار نفسه بقميص الأحمر، لأنه يرغب في توجيه رسالة للجميع أنه موجود ولاعب كبير



وأردف أن عودة حسين الشحات ورمضان صبحي للنادي الأهلي من الإصابة، ستحدث فارقا كبيرا مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأتم أن الأهلي افتقد رمضان صبحي وحسين الشحات في مباراة بلاتينيوم.