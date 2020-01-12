أجمل حفلات العمر.. تامر حسني يغني مع جمهوره في السعودية

أحيا المطرب تامر حسني أمس واحدة من اقوي حفلاته بالمملكة العربية السعودية بمدينة جدة بحضور 40 ألف شخص، وقدم خلالها 20 أغنية من أروع أغانيه.



ونشر تامر حسني فيديو له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات وهو يغني مع جمهوره بالحفل " كان يوم جميل" والذي لقي تريديد الجمهور بصوت مرتفع ليكمل الاغنيه مع تامر.



وعلق تامر حسنى على الفيديو قائلا: "من اجمل حفلات العمر السعودية جدة الف الف الف شكر جمهور السعودية العظيم".



يذكر أن آخر أعمال تامر حسني فيلم "الفلوس" سيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، عائشة بن أحمد، وآخرون، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومى عز الدين وغيرهم.