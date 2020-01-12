AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أجمل حفلات العمر.. تامر حسني يغني مع جمهوره في السعودية

الأحد 12/يناير/2020 - 03:53 ص
تامر حسني
تامر حسني
Advertisements
مصطفى كرم
أحيا المطرب تامر حسني أمس واحدة من اقوي حفلاته بالمملكة العربية السعودية بمدينة جدة بحضور 40 ألف شخص، وقدم خلالها 20 أغنية من أروع أغانيه.

ونشر تامر حسني فيديو له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات وهو يغني مع جمهوره بالحفل " كان يوم جميل" والذي لقي تريديد الجمهور بصوت مرتفع ليكمل الاغنيه مع تامر.

وعلق تامر حسنى على الفيديو قائلا: "من اجمل حفلات العمر السعودية جدة الف الف الف شكر جمهور السعودية العظيم".

يذكر أن آخر أعمال تامر حسني فيلم "الفلوس" سيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، عائشة بن أحمد، وآخرون، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومى عز الدين وغيرهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تامر حسنى يحيي حفلا غنائيا بالإمارات

توافد النجوم على العرض الخاص لفيلم الفلوس لـ تامر حسنى

زينة ترتدي شورت في العرض الخاص لفيلمها الجديد الفلوس

شاهد .. تامر حسني يحتفل بنجاح فيلم الفلوس

فيلم الفلوس لـ تامر حسني يتصدر تويتر

مكسر الدنيا ومنور السينمات.. أمير كرارة يهنئ تامر حسنى على الفلوس

ترشيحاتنا

كيف يمكن أن تنفع والديك بعد وفاتهما.. الإفتاء تكشف لك عن أمرين

بعد تظاهر الشعب ضد النظام الإيراني.. ترامب بالفارسية : شجاعتكم ملهمة واقف معكم

أبطال إفريقيا.. مدافع الهلال السوداني يهدي النجم الساحلي التعادل بهدف في مرماه

رضا عبد العال لـ صدى البلد: عليه العوض بمنتخب مصر في تلك الحالة

حكم زكاة الذهب المدخر؟ .. الإفتاء والأزهر يحسمان الجدل

بعد الفوز على توتنهام .. ليفربول يحطم عدة أرقام قياسية في تاريخ البريميرليج

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ممر شرفي داخل المدرسة .. استقبال أسطوري لـ طفل أمريكي انتصر على السرطان

ولا أجدعها محترف.. إماراتية تتزلج على مياه الأمطار بالعباية.. فيديو

شاهد.. سعودي ينام في حضن الذئاب ويربيها بين أبنائه في المنزل