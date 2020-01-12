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أخبار البلد

أهم الأخبار.. تطورات خطيرة في قضية فيلا نانسي عجرم.. الوفاق الليبية تخترق وقف إطلاق النار.. محمد صلاح على المائدة مع أصدقائه

الأحد 12/يناير/2020 - 07:15 ص
صدي البلد
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، عددا من الأخبار المهمة، على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال التقرير التالي:

الخارجية الأمريكية تنشر فيديوهات من مظاهرات إيران.. شاهد
نشرت وزارة الخارجية الأمريكية مقاطع فيديو من التظاهرات التي اندلعت، أمس السبت، في عدد من المدن والمحافظات الإيرانية.

وقال الحساب الرسمي للخارجية الأمريكية على تويتر: "يواصل الشعب الإيراني احتجاجاته ضد أكاذيب وعجز ووحشية نظام آيات الله".

تهدد 30 مليون أمريكي.. عاصفة ثلجية تضرب الولايات المتحدة وتقتل 11 شخصا.. فيديو
قتل ما لا يقل عن 11 شخصا إثر عاصفة شتوية عاتية أدت إلى تساقط ثلوج وأمطار ثلجية في منطقة امتدت من ولاية تكساس وحتى ولاية ميشيجان بالولايات المتحدة.

وقالت هيئة الأرصاد الوطنية، إن العواصف اجتاحت مناطق ابتداء من تكساس عبر الجنوب الشرقي والبحيرات الكبرى وحتى ولاية مين مما أدى إلى هبوب رياح بقوة الأعاصير وتساقط ثلوج تراوح سمكها ما بين خمسة سنتيمترات و13 سنتيمترا ليل.

بعد فضيحة جوجل وآبل .. مايكروسوفت تتجسس على مكالمات Skype.. تفاصيل
قالت شركة مايكروسوفت "Microsoft" الأمريكية: "إن مكالمات خدمة التراسل سكايب "Skype" التابعة لها، تنسخ الآن في "منشآت آمنة في عدد صغير من الدول"، وذلك بعد تقرير جديد نشرته صحيفة الجارديان البريطانية يوم الجمعة الماضي، حول استخدام الشركة للمتعاقد في الصين للاستماع إلى بعض المكالمات للتأكد من أن برنامج النسخ الخاص بها يعمل بشكل صحيح.

والدة القتيل تكشف المستور .. تطورات خطيرة في قضية اقتحام فيلا نانسي عجرم
تطورات مثيرة خلال الساعات الماضية شهدتها قضية اقتحام فيلا نانسي عجرم التي أسفرت عن مقتل سورى بحوالي 16 رصاصة من مسدس حربى كان بحوزة زوج الفنانة اللبنانية.


نهائي السوبر الإسباني .. سيميوني يطمح في التتويج باللقب السابع مع أتلتيكو مدريد
خاض الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، تسع مباريات نهائية خلال قيادته الفريق.
ونجح في تحقيق ستة ألقاب، هي: كأس إسبانيا مرة واحدة، وكأس السوبر الإسباني مرة واحدة، ولقب الدوري الأوروبي مرتين، وكأس السوبر الأوروبي مرتين، إضافة إلى تتويجه بلقب الدوري الإسباني.

حكومة الوفاق تخرق الهدنة.. تجدد القصف على عدة محاور في ليبيا
أعلن الجيش الوطني الليبي إن مليشيات حكومة الوفاق تخرق الهدنة بالمنطقة الغربية في عدة محاور.
وذكرت قناة "الحدث" أن القصف المدفعي لمليشيات الوفاق تجدد في منطقتي عين زارة والزطارنة وجنوبي طرابلس.

أكل مصري.. محمد صلاح يعزم لاعبي ليفربول على العشاء.. شاهد
شارك محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي جمهوره بصورة له مع بعض اصدقائه بالفريق اثناء تناولهم العشاء بعد فوزهم علي فريق توتنهام الانجليزي بالدوري.
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