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منوعات

وزير برتبة جندي..عمر العلماء يؤدي الخدمة العسكرية بالجيش الإماراتي.. صور

الأحد 12/يناير/2020 - 09:10 ص
وزير برتبة جندي..عمر
وزير برتبة جندي..عمر العلماء يؤدي الخدمة العسكرية
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محمود نوفل
"بكل فخر واعتزاز نلت شرف الالتحاق بالدفعة الـ13 من الخدمة الوطنية"، هكذا غرّد وزير الدولة الإماراتي للذكاء الإصطناعي "عمر العلماء" بعد التحاقه بالجيش الإماراتي لتأدية الخدمة العسكرية لبلاده.

وقال الوزير عمر العلماء، في تغريدة له عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" خدمة الوطن هي أقل ما يمكن تقديمه لهذا الوطن العزيز".

وعمر بن سلطان العلماء هو وزير الدولة الإماراتي للذكاء الإصطناعي منذ 19 أكتوبر 2017 حيث تقلد منصب مدير القمة العالمية للحكومات منذ يوليو 2016 وعضو اللجنة التنفيذية فيها منذ عام 2014 ونائب العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل منذ نوفمبر عام 2017 وعضو مجلس الأمناء فيها وعضو مجموعة مستقبل الإقتصاد الرقمي والمجتمع التابعة لـ "المنتدى الاقتصادي العالمي منذ 2017 ورئيس المجلس الاستشاري لـ"جامعة محمد بن زايد للذكاء الإصطناعي منذ أكتوبر 2019 .

كما حصل عمر العلماء علي بكالوريوس في إدارة الأعمال عام 2011 من الجامعة الأمريكية بـ "دبي" ودبلوم في إدارة المشروعات والتميز عام 2013 من الجامعة الأمريكية بـ "الشارقة" في الإمارات. 

وكان توثيق عقد زواج عمر العلماء غير تقليدي حيث تزوج من خلال مركز خدمات زكي في ابراج الإمارات بدبي بحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
وزير برتبة جندي..عمر العلماء يؤدي الخدمة العسكرية بالجيش الإماراتي.. صور
وزير برتبة جندي..عمر العلماء يؤدي الخدمة العسكرية بالجيش الإماراتي.. صور
وزير برتبة جندي..عمر العلماء يؤدي الخدمة العسكرية بالجيش الإماراتي.. صور
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