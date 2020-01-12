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توك شو

لحظات رعب .. شاهد غرق قارب على سواحل اليونان

الأحد 12/يناير/2020 - 09:36 ص
غرق شخص
غرق شخص
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شيرين عادل
عرضت فضائية "روسيا اليوم" مقطع فيديو عن تفاصيل إنقاذ عدد من المهاجرين الأفارقة في اليونان. 

ووفقاً للتقرير فقد قامت جماعة الإنقاذ الإسبانية "أوبن آرمز" بإنقاذ 72 مهاجرًا قبالة ساحل ليبيا، بينهم نساء حوامل وقاصرات.

وقالت "أوبن آرمز" إن المهاجرين من نيجيريا والكاميرون وسيراليون ومالي وغينيا، وبينهم 15 امرأة وطفل ورضيع.

وأشارت جماعة الإنقاذ الإسبانية إلى أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم كانوا في حالة ذعر شديد. 

ووفقاً لتقرير جماعة الإنقاذ الإسبانية فقد غرق 12 مهاجرا وتم إنقاذ 21 آخرين في البحر الأيوني بالقرب من جزيرة باكوس اليونانية بعد أن غرق قاربهم في الماء.
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