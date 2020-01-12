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عاجل .. السفير البريطانى ينفى مشاركته فى تظاهرات طهران

الأحد 12/يناير/2020 - 10:50 ص
مظاهرات ايران
مظاهرات ايران
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شيرين عادل
عرضت فضائية اكسترا نيوز خبرا عاجلا، بتصريح للسفير البريطانى فى طهران روب ماكاير، ينفى فيه مشاركته فى التظاهرات التى شهدتها العاصمة طهران أمس السبت.

يذكر أن الحرس الثورى الإيرانى أكد أنه يتحمل المسئولية عن سقوط الطائرة الأوكرانية ويقدم اعتذاره.

وقد أقرّت قيادة القوّات المسلّحة الإيرانيّة أمس السبت، في بيان بأنّ "خطأ بشريًّا" تسبّب في كارثة طائرة البوينج 737 الأوكرانيّة.

كما أكد وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف أن سقوط الطائرة كان بسبب خطأ بشريّ في فترة الأزمة التي تسببت بها نزعة المغامرة الأمريكية أدّيا إلى الكارثة، معبّرًا عن أسفه العميق واعتذاراته وتعازيه لشعبنا وعائلات الضحايا والأمم الأخرى التي تضرّرت بالمأساة.
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