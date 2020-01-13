شعراوي: تخصيص 350 مليون جنيه دفعة أولى لمبادرة حياة كريمة في 143 قرية.. استثمارات المرحلة الأولى للمبادرة 3.9 مليار جنيه..اختيار قري تصل نسبة الفقر بها إلى ٧٠٪

وزير التنمية المحلية:
- يجب أن يشعر المواطن بنتائج المبادرة بصورة سريعة
- رصد احتياجات عدد من القرى لتحويلها إلى نموذجية
- 280 مليون جنيه دفعة أولى لمشروعات الصرف الصحي والمدارس
- الإنتهاء من عدد كبير من المشروعات 30 يونيو القادم
أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية عن تحويل مبلغ 350 مليون جنيه، كدفعة أولى من المخصصات المالية لمشروعات مبادرة "حياة كريمة " والتي سيجري تنفيذها في الـ 143 قرية بالمرحلة الأولى فى 11 محافظة، حيث سيتم تنفيذ حزمة من المشروعات التنموية في القرى الأكثر احتياجًا للمساهمة فى إحداث نقلة نوعية في حياة مواطني هذه القرى ، وتبلغ استثمارات المرحلة الأولى للمبادرة وحوالي 3.9 مليار جنيه.
وقال اللواء محمود شعراوي، في بيان له اليوم الأحد، إنه من المقرر أن يتم إتاحة مبلغ 280 مليون جنيه خلال الأسبوع الجارى كدفعة أولى لمشروعات الصرف الصحي والمدارس لجهات الإسناد المركزية، وشدد الوزير على أنه سيجري البدء بصورة سريعة في تنفيذ المشروعات المخططة فى المبادرة ، حيث تتضمن هذه الأعمال مشروعات لرصف الطرق والإنارة ومياه الشرب والوحدات الصحية.
وأضاف شعراوي أنه سيتم توقيع بروتوكولات التعاون مع جهات الإسناد المركزية والمتمثلة في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وهيئة الأبنية التعليمية والتأكيد على ضرورة وضع جدول زمني للمتابعة الجيدة والمستمرة لعملية تنفيذ المشروعات لسرعة إنجازها على أرض الواقع .
جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقده اللواء شعراوى بمقر الوزارة مع كل من اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة واللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بالإضافة إلى مشاركة د.حنان مجدي نائب محافظ الوادى الجديد والدكتور إيمان ريان نائب محافظ القليوبية وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية، فضلًا عن أعضاء الوحدة المركزية للمبادرة والتي تم تشكيلها في الوزارة وفرق وحدات إدارة مبادرة "حياة كريمة" بتلك المحافظات.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء بالإسراع في إجراءات تنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة" فى القرى المستهدفة بالمرحلة الأولى.
وأضاف شعراوي أنه عقد اجتماعًا فى ٢٩ ديسمبر الماضى بمحافظة الأقصر مع محافظي محافظات الصعيد المستهدفة فى المبادرة وهى الأقصر وأسوان وأسيوط وسوهاج والمنيا وقنا، حيث تم مراجعة الموقف التمويلي والتخطيطي والتنفيذي لمشروعات المبادرة في المحافظات الستة التي تتضمن حوالي ١٢١ قرية .
وأكد وزير التنمية المحلية أنه يسعى إلى إحداث إنطلاقة كبيرة في الإجراءات الخاصة بتنفيذ المشروعات التي تم تحديدها بالقرى المستهدفة ليتم الإنتهاء من عدد كبير منها خلال 30 يونيو القادم .
وأوضح شعراوى أنه يتم العمل كفريق واحد بين وزارات التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والتخطيط والتنمية الاقتصادية وبمشاركة عدد كبير من الجمعيات الأهلية ، مشيرًا إلى المبادرة تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين بالإضافة إلي تطوير الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وتوفير خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب والعمل علي خفض معدلات الفقر وتوفير فرص عمل لائقة في تلك القرى للمرأة المعيلة والشباب .
وأكد الوزير أنه تم اختيار قرى المرحلة الأولي وفقًا لبحوث الدخل والإنفاق التي قام بها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث تصل بها نسبة الفقر إلى حوالي ٧٠٪.
وقال شعراوى أن الرئيس السيسى يتابع كافة مستجدات مبادرة "حياة كريمة" ولابد من الإسراع فى إجراءات تنفيذ المشروعات قبل نهاية العام المالي الحالي ٢٠١٩-٢٠٢٠ واستكمال باقي المشروعات في القري المستهدفة في العام المالي القادم .
وأشار شعراوى إلى أنه سيتم إسناد المشروعات بالأمر المباشر للشركات والمقاولين المحليين لضمان سرعة التنفيذ مع مراعاة الأسعار الاسترشادية وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الذى يتابع بشكل يومى مع الوزارة عمليات التنفيذ على أرض القرى بالمحافظات.
وأكد وزير التنمية المحلية، أهمية المتابعة المستمرة من المحافظين مع المسئولين عن تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" التى تتم في 143 قرية بـ11 محافظة، والوحدات التي تم تشكيلها في كل محافظة مع الوحدة المركزية فى الوزارة والعمل على تذليل ومواجهة أي تحديات أو معوقات فيما يخص عملية تنفيذ المشروعات.
وشدد اللواء محمود شعراوي على أهمية أن يشعر المواطن في تلك القرى بنتائج تلك المبادرة بصورة سريعة على أرض الواقع.
وقال وزير التنمية المحلية إن الوزارة قامت بتشكيل مجموعات وفرق عمل والبدء فى جولات ميدانية بالقرى المستهدفة فى المرحلة الأولى، مشيرا إلى أهمية المشاركة المجتمعية والدور الذى يمكن أن يقوم به رجال الأعمال والجمعيات الأهلية فى المحافظات التي ستنفذ بها المبادرة فى دعم جهود الحكومة لسرعة تحقيق الأهداف التى تسعى إليها الدولة.
وشدد على أهمية عنصر الوقت لتنفيذ المشروعات المستهدفة فى المرحلة الأولى، وسيقوم بالمتابعة مع المحافظين والقيام بجولات ميدانية للقرى لمتابعة نسب التنفيذ.
وكشف وزير التنمية المحلية أن الوزارة تقوم حاليًا برصد وتقييم احتياجات عدد من القرى في محافظات المرحلة الأولى تمهيدا لوضع مخطط شامل لتحويلها إلى قرى نموذجية لتكون بمثابة نموذج يتم الاسترشاد به عند تنفيذ تدخلات التنمية في القرى المصرية مستقبلًا.
وأكد أن أهم ما تتسم به إجراءات تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" أنها تستجيب لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى المتعلقة بتعزيز مشاركة المواطنين والشفافية معهم والتنسيق مع المجتمع المدني، وتشكيل لجان للتخطيط المحلي لضمان التنسيق والتكامل بين خطط التنمية وتدخلات الدولة في هذه القرى.
وأضاف أن الوحدة المركزية التي تم إنشاؤها بمقر الوزارة ستتولى الإشراف على عملية تنفيذ المشروعات، بالإضافة إلى المتابعة الفنية وإعداد التقارير ورفعها إلى الجهات المعنية حول سير العمل بالمشروع والمساهمة في عمليات بناء القدرات للكوادر البشرية المشاركة في عملية متابعة التنفيذ.
وشهد الاجتماع استعراض نماذج لبعض القرى في محافظة القليوبية والوادى الجديد، والتي ستنفذ فيها المشروعات، خاصة مياه الشرب والصرف الصحي، كما تم استعراض بعض التجارب التي قامت بها الجمعيات الأهلية في المحافظات المشاركة في الاجتماع.
جدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء وجه خلال شهر نوفمبر 2019 بقيام وزارة التنمية المحلية بالإشراف على المبادرة والتنسيق مع باقي الوزارات والجهات المعنية.