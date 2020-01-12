السويس على طريق العودة عروساً للبحر الأحمر.. شاهد تطوير أحيائها الخمسة

منظومة شاملة تعيشها محافظة السويس لتجميل و نظافة شوارعها لتعود عروس للبحر الأحمروخليج السويس تحت إشراف يومى من اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس الذى أخذ على عاتقه منذ تولى مهام المحافظة أظهر المدينة فى الصورة التى تستحقها مما نال من استحسان أهالى بلد الغريب ومعاونته فى تنفيذ منظمة جديدة لتجميل الميادين و رصف الشوارع .





فقد شهدت محافظة السويس، نشاطًا ملحوظًا فى أعمال التطوير والتجميل والرصف فى أحياء المدينة الخمسة خلال الفترة الماضية الأمر الذى أدى حالة من الرضا والسعادة لدى عدد كبير من أبناء المدينة الباسلة .





فى حى الأربعين بدء أعمال الرصف بشارع المحروسة بداية من أمام مركز شباب المدينة حتى ميدان عبد الحليم محمود بمنطقة الزراير بحي الأربعين ، بالإضافة إلي أعمال زرع أعمدة جديدة ورفع كفاءة وصيانة الانارة العامة .





أما حى السويس استمرار في رفع الإشغالات والتعديات بشارع الظواهري بحي السويس تمهيدا لرصف الشارع وفتح محاور مرورية لتسهيل حركة السير بمنطقة الغريب بحي السويس .





وفى حى فيصل بدأت أعمال تدعيم خطوط الصرف الصحي بمنطقة دارك أمام مسجد سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ، ومدينة السلام 1 ، وأول طريق السويس الاسماعيلية بنطاق حي فيصل في اطار خطة السويس لتطوير وصيانة شبكات الصرف الصحي علي مستوي المحافظة





وأعرب المواطنين فى السويس عن سعادتهم بتنفيذ أعمال التطوير بشوارع ورفع كفاءة المرافق خاصة فى المناطق التى ظلت محرومة لفترة طويلة تقول ميرفت على ،المقيمة بمنطقة الزراير ، ان الطريق الزراير كان فى حالة سىء وخدمات شبكة الصرف تهالكت ولكن مع اعمال التجديد واعادة الرصف وأصبح سهل فى حركة سير السيارات والمارة فى تلك الشارع .





واضافت ان المنطقة كانت تعانى من تهالك شبكة الصرف الصحى لعدة سنوات ولم تشهد اى تحرك من خلال المحافظين السابقين الا فى الفترة الاخيرة التى شهدت تحول كبير فى المنطقة من خلال رصف الرصف الطريق بالكامل بالاضافة الى رفع كفاءة شبكة الصرف الموجودة .





يشير دكتور أحمد أبو الحسن، عضو هيئة التدريس بجامعة السويس، إلى أن الإشغالات وعدم رصف عدد من الطرق داخل حى السويس كان صداع مزمن خلال السنوات الماضية ، مشيرا انه لاول مره يشاهد حملات لإ زالة الإشغالات والتعديات صباحا ومساء وخصوصا فى عدد من المناطق التى احتلالها البائعة الجائلين مثل شارع يحيى وقصر الشوق وعدد من المناطق الأخرى .





وأضاف دكتور احمد ابو الحسن ، ان ازالة تلك الاشغالات و تسير حركة سير السيارات بتلك المناطق أدى الى انتعاش الحركة المرورية بتلك المناطق فضلا عن المحاور المروية الجديدة التى قامت المحافظة بتخطيطها فى تلك المناطق ليكون هناك مرورنة مرورية بتلك الشوارع .





قال المهندس عمرو عبد المجيد ، مقيم بحى فيصل، تهالك الصرف الصحى فى المنطقة التى يقيم بها بالحى كان من اول الطلبات التى كان يطلبها من المحافظين الذى تولى هذا المنصب خلال السنوات الماضية ولكن دون جدوى ، ولكن مع رفع كفاءة وتغيير بعض الخطوط لبعض المناطق تم الانتهاء من حل تلك المشكلة نهائيا .





قال اللواء عبد المجيد صقر ،أنه يراهن على السوايسة لمعاونته فى تنفيذ مخططه لتعود المدينة عروس للبحر الأحمر من خلال تجميل الميادين و وأنارة الشوارع و ووضع لمسات جمالية عليها تبهج السوايسة وقال ان رئيس الوزراء قد اعتمد خطة تطوير شبكات الصرف الصحى بتكلفة مبدئية تصل 500 مليون جنيه لإنهاء كافة مشكلات واختناقات الصرف الصحى وتطوير محطات الصرف الصحى القديمة ومد خطوط مياه الشرب من العاشر من رمضان بمدينة السلام لخدمة ١٥٠ الف مواطن بهذه المنطقة التعاونية الجديدة .





واضاف محافظ السويس انه تم تخصيص ٤٠ ألف متر مربع لإقامة مستشفى عام جديد ليواكب اعداد السكان بالسويس للدخول فى منظومة التأمين الصحى الشامل المقرر الدخول لها خلال هذا العام بعد محافظة بورسعيد بالاضافة الى مبلغ 120 مليونا للانتهاء من الانشاءات وتجهيز كلية الطب بجامعة السويس منهم 50 خصصت خلال زيارة رئيس الوزارء الاخيرة ومبلغ 70 مليون جنية اخري لاستكمال المستشفى الجامعي





قال الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس ، ان السويس ماضية فى تطوير ميادينها وممشى على خليج السويس كما تم رفع كفاءة معدات النظافة تضم 41 معدة وتم فتح طلبات العمل بالجهاز بواقع 3 آلاف جنيه شهريا .





واشار نائب محافظ السويس ، ان السويس سيتم تطوير واحلال وتجديد شبكات الصرف الصحى والمياه خلال ١٨ شهرا مشيرا إلى أنه تم تزويد المدارس بـ ٧٥٠٠ تختة وأن هذا الحراك فى متطلبات المحافظة أنما أساس لتنفيذ منظومة تطوير و تجميل المدينة .











