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ثقافة

وحيد عطا: نقدم كافة التسهيلات لمعرض الكتاب في دورته الجديدة

الأحد 12/يناير/2020 - 01:53 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
قال وحيد عطا، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمراكز والمعارض، ان المعرض احد اهم الأحداث التي نتشرف باستصافتها، فالدورة السابقة كانت نوع من المغامرة، ونجحنا فيها بشكل كبير.

واضاف: نعد الجمهور أن تكون الدورة الحالية علي نفس نجاح الدورة السابقة وافضل، بتقديم تسهيلات أكبر بكثير عن العام الماضي، حيث تم حل كل المشكلات التي واجهت المعرض في الدورة السابقة.

واكد انهم بصدد البدء في بناء القاعة الخامسة التي تضيف 10 آلاف متر زيادة إلي المعرض.

وأوضح أنهم استضافوا في عام 2019، 140 حدثا، وزاد عدد الزوار إلى 4 ملايين زائر، مؤكدا انه في زيادة مستمرة زيادة الأحداث، والزوار.

وكان قد بدأ مؤتمر معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورة عام 2020، بفيلم تسجيلي عن الدورة السابقة، دورة اليوبيل الذهبي.
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