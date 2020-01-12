فضاءات ميديا.. مجموعة إعلامية يديرها الإخوان وتمولها قطر لبث الفتن

أعدت مؤسسة ماعت تقريرا بالفيديو يكشف تفاصيل لأول مرة عن الدور الذى تلعبه الدوحة وتنظيم الحمدين في المنطقة من خلال وسائل إعلام منتشرة في أوروبا والدوحة تروج للأكاذيب وتستهدف استقرار الدول، من خلال استضافة العناصر الإرهابية عبر شاشاتها والترويج لأفكار تلك الجماعات الإرهابية، الأمر الذى يكشف حقيقة قطر ومساعيها لتشويه صورة الدول العربية.



وأضاف التقرير، أنه ضمن هذه الوسائل التي تستخدمها قطر في استهداف الدول العربية، شركة "فضاءات ميديا" والتي تسير على خطى الجزيرة، ومقرها لندن، والتي تدير مجموعة من المواقع الإلكترونية وقناة العربي، والتي يتم تمويلها من قطر وتركيا والتنظيم الدولى للإخوان لاستهداف الدول، والتي يقودها سلطان الكواري، وإشراف عزمي بشارة.



ونوه التقرير إلى أن هذه المجموعة الإعلامية تعمل بشكل مباشر لاستهداف السعودية والإمارات ومصر بالأكاذيب المستمرة، والترويج لأفكار الإخوان الإرهابية.

