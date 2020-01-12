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ثقافة

أبناء الآثار الإسلامية يحتفلون بيوم الوفاء في قصر بشتاك .. صور

الأحد 12/يناير/2020 - 01:50 م
صدى البلد
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علاء المنياوي
نظم قطاع الآثار الإسلامية والقبطية برئاسة د.جمال مصطفى رئيس القطاع احتفالية في قصر بشتاك اليوم الأحد.

وكانت التنورة من أبرز فقرات الاحتفالية، وقد حرص الحضور على استقبالها في شارع المعز أمام القصر.

الاحتفالية جاءت تحت عنوان "يوم الوفاء"، لتكريم عدد من شيوخ الأثريين الذين قدموا الكثير للآثار الإسلامية، وذلك تزامنا مع عيد الأثريين واعترافا بفضلهم.

وحرص د.أبو بكر عبدالله رئيس الإدارة المركزية للقاهرة والجيزة ، علي استقبال الحضور والترحيب بهم، مؤكدا أن أبناء الآثار الإسلامية علي قلب رجل واحد.

وخلال الاحتفالية قام د.جمال مصطفى رئيس القطاع بتكريم عدد من شيوخ الآثار الإسلامية، كما وقف الحضور دقيقة حدادا علي الراحلين من أبناء القطاع.

ودعاهم رئيس القطاع إلى مزيد من التكاتف ونبذ الخلافات مهما كانت،والعمل كيد واحدة لصالح الآثار،ولم شمل قطاع الآثار الإسلامية.
أبناء الآثار الإسلامية يحتفلون بيوم الوفاء في قصر بشتاك .. صور
أبناء الآثار الإسلامية يحتفلون بيوم الوفاء في قصر بشتاك .. صور
أبناء الآثار الإسلامية يحتفلون بيوم الوفاء في قصر بشتاك .. صور
أبناء الآثار الإسلامية يحتفلون بيوم الوفاء في قصر بشتاك .. صور
أبناء الآثار الإسلامية يحتفلون بيوم الوفاء في قصر بشتاك .. صور
أبناء الآثار الإسلامية يحتفلون بيوم الوفاء في قصر بشتاك .. صور
أبناء الآثار الإسلامية يحتفلون بيوم الوفاء في قصر بشتاك .. صور
أبناء الآثار الإسلامية يحتفلون بيوم الوفاء في قصر بشتاك .. صور
أبناء الآثار الإسلامية يحتفلون بيوم الوفاء في قصر بشتاك .. صور
أبناء الآثار الإسلامية يحتفلون بيوم الوفاء في قصر بشتاك .. صور
أبناء الآثار الإسلامية يحتفلون بيوم الوفاء في قصر بشتاك .. صور
أبناء الآثار الإسلامية يحتفلون بيوم الوفاء في قصر بشتاك .. صور
أبناء الآثار الإسلامية يحتفلون بيوم الوفاء في قصر بشتاك .. صور
أبناء الآثار الإسلامية يحتفلون بيوم الوفاء في قصر بشتاك .. صور
أبناء الآثار الإسلامية يحتفلون بيوم الوفاء في قصر بشتاك .. صور
أبناء الآثار الإسلامية يحتفلون بيوم الوفاء في قصر بشتاك .. صور
أبناء الآثار الإسلامية يحتفلون بيوم الوفاء في قصر بشتاك .. صور
أبناء الآثار الإسلامية يحتفلون بيوم الوفاء في قصر بشتاك .. صور
أبناء الآثار الإسلامية يحتفلون بيوم الوفاء في قصر بشتاك .. صور
أبناء الآثار الإسلامية يحتفلون بيوم الوفاء في قصر بشتاك .. صور
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