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محافظات

محافظ الدقهلية يوقع بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات للتحول الرقمى

الأحد 12/يناير/2020 - 01:50 م
صدى البلد
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همت الحسينى
وقع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم، بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار تنفيذ خطة التحول الرقمي بقطاعات المحافظة بحضور سعد الفرماوي السكرتير العام.

ووقع من جانب وزارة الاتصالات الدكتور عبد العظيم غنيم معاون وزير الاتصالات والمهندس عبد الستار الشيخ نائب رئيس الشركة المصرية للاتصالات، بحضور المهندس أبو اليزيد الهواري رئيس قطاع مناطق شرق الدلتا.

وأكد محافظ الدقهلية أن البروتوكول يهدف إلى سرعة الانتهاء من عملية التحول الرقمي لتعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعم الخطة الاستراتيجية للدولة وميكنة جميع القطاعات الحكومية.

وقال محافظ الدقهلية إن إطلاق المشروع القومي للتحول الرقمي سيُحدث نقلة نوعية فى مجال توفير الخدمات للمواطنين فى مختلف القطاعات، ويُسهم في تيسير الإجراءات وتحسين مستوى الخدمة والتخفيف من معاناة المواطنين في تلقي الخدمة، وهو ما يأتى فى اطار جهود الحكومة للارتقاء بمستوى الأداء فى الأجهزة الحكومية وتلبية احتياجات المواطنين.
محافظ الدقهلية يوقع بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات للتحول الرقمى
محافظ الدقهلية يوقع بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات للتحول الرقمى
محافظ الدقهلية يوقع بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات للتحول الرقمى
محافظ الدقهلية يوقع بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات للتحول الرقمى
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