AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وزير القوى العاملة يسلم 2519 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة بأسوان

الأحد 12/يناير/2020 - 02:04 م
محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة
Advertisements
هيثم سعد الدين
سلم وزير القوى العاملة محمد سعفان اليوم الأحد، 2519 شهادة "أمان" للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بمحافظة أسوان، بإجمالي مليون و259 ألفا و500 جنيه، وذلك خلال احتفالية إطلاق مبادرة مصر بكم أجمل التي عقدت في قاعة المؤتمرات العسكرية "الفرسان"، وذلك بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومحمد عبد الوهاب مدير المديرية.

وقال سعفان إن الوزارة رصدت 100 مليون جنيه لتوزيع شهادات "أمان" على العمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوي العاملة في 27 محافظة، وذلك لتوفير حماية تأمينية لهذه الفئة، والتي تتوافق مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير "حياة كريمة"، ضمن حملة "حماية" التي أطلقتها الوزارة خلال شهري مارس وإبريل من عام 2018 وأسفرت عن تسجيل وحصر مليونين و300 ألف من العمالة غير المنتظمة، مضيفًا أنه جار وضع الآليات والسبل الواقعية لتوفير الرعاية والحماية صحيًا واجتماعيًا لهذه الفئة من العمال.

وأشار إلى أن ما تم إصداره من شهادات "أمان" حتى الآن وصل لنسبة 35% فقط من المبلغ المرصود، وتستكمل الوزارة حاليا من خلال مديرياتها توزيع باقى الشهادات للوصول للمبلغ المستهدف لتوفير “حياة كريمة”.

وأضاف أن الوزارة أولت اهتمامًا بهذه الفئة بقطاع العمالة غير المنتظمة، بإصدارها لائحة مالية جديدة ومتميزة؛ لتقديم المساعدات المالية والصحية والاجتماعية؛ للمساهمة في رعايتهم بتقديم منح مالية مناسبة في الأعياد والمناسبات الرسمية وصرف إعانات مالية أيضا تتلاءم والظروف الاقتصادية والاجتماعية لهؤلاء العمال في حالات الوفاة والعجز والزواج والمواليد والرعاية الصحية الكاملة.

وزير القوى العاملة يسلم 2519 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة بأسوان
وزير القوى العاملة يسلم 2519 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة بأسوان
وزير القوى العاملة يسلم 2519 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة بأسوان
وزير القوى العاملة يسلم 2519 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة بأسوان
وزير القوى العاملة يسلم 2519 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة بأسوان
وزير القوى العاملة يسلم 2519 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة بأسوان
وزير القوى العاملة يسلم 2519 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة بأسوان
وزير القوى العاملة يسلم 2519 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة بأسوان
وزير القوى العاملة يسلم 2519 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة بأسوان
وزير القوى العاملة يسلم 2519 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة بأسوان
وزير القوى العاملة يسلم 2519 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة بأسوان
وزير القوى العاملة يسلم 2519 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة بأسوان
وزير القوى العاملة يسلم 2519 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة بأسوان
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سعفان يسلم 20 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة بأسيوط

وزير القوى العاملة ومحافظ البحيرة يسلمان 1077 شهادة "أمان" للعمالة غير المنتظمة

سعفان: تسليم 80 بطانية للعمالة غير المنتظمة لمواجهة البرودة في الوادي الجديد

صحتك غالية علينا تصل أسيوط.. توعية العاملين فى المنشآت الصناعية بالسلامة والصحة المهنية.. وزير القوى العاملة: لائحة مالية جديدة ومتميزة لتقديم المساعدات للعمالة غير المنتظمة

سعفان والغضبان يسلمان 556 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة في بورسعيد

تسليم 272 عقدا لأصحاب الهمم و205 شهادات أمان بالعاشر من رمضان

ترشيحاتنا

حكم رسم الأشخاص.. تعرف على رد الأزهر والإفتاء

البرلمان يزف بشرى سارة بشأن ضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

رضا عبد العال لـ صدى البلد: محمد صلاح يتعرض لهجوم إخواني.. يجب محاكمة اتحاد الكرة.. وأقول للخطيب كفاية كده

رئيس النواب الليبي يشارك عبد العال منصة البرلمان بالجلسة العامة..صور

في ذكراها.. حكاية ليلى فوزي مع زوج شقيقتها الذي مات بسببها

وزير النقل يفتتح محطة سكة حديد بورسعيد بعد الانتهاء من تطويرها.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتغدى إيه النهاردة.. مكرونة نودلز باللحم مع السلطة اليونانية

فيديو ترويجي لـ فيرنا 2020 verna المطروحة عالميا عدا مصر

على عكس الشائع.. فوائد صحية مذهلة لشرب الماء المثلج في الشتاء