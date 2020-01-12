البرلمان: التدخلات الخارجية دائما قائمة على المصالح وليس من أجل مصلحة الأوطان



في السياق ذاته بعث رئيس مجلس النواب على عبد العال رسالة طمأنة للمواطنين المصريين انطلاقا من حضوره اجتماع مجلس الأمن الوطنى الأخير، قائلا: اطمئنكم تماما ليس هناك قلق على الإطلاق هناك متابعة للموقف بدقة سواء فى تطوراته أو ما يتم اتخاذه من تطورات بالجبهة الغربية وبالأخص الشقية ليبيا.



وأضاف، التقدير للموقف مطمئن بنسبة مائة فى المائة، ونتمنى الأزمة تنتهى ويعود الجميع للعقل والرشد، وجبهتنا الداخلية متماسكة وقوية".



وتابع موجها كلامه للنواب "وما عليكم إلا التواصل مع الجميع لتشرحوا الموقف تمام من كل جوانبه، فارجو تعطو رسالة تطمينية لكل أبناء الشعب المصري".



واختتم كلمته قائلا: أنتم فى أيدي أمينة، انتم فى أيد قيادة سياسية أمينة على هذه الدولة، وهناك قوات مسلحة تشكل الدرع والسيف لهذا الوطن ولديها جاهزية تماما تسليحا وتدريبا لأى خطورة أو استشعار لأى خطورة تمس الأمن القومى المصري.

وأشار إلى أن التدخلات الخارجية دائما قائمة على المصالح وليس من أجل مصلحة الأوطان.وأكد عبد العال، أن السراج تم اختطافه من الجماعات الإرهابية وهو الآن أسير هذه الجماعات، قائلا: أول ما لجأ إليه هو الجانب التركي.وجدد التأكيد على أن مصر تدعم الحل السلمي، وقامت بدور كبير في التواصل مع كافة الجهات الفاعلة، قائلا: لا نفضل الحل العسكري، ولكن إذا استدعت الأمور المساس بالأمن القومي المصري، فإن للقوة حساباتها، وللقوة المصرية ذراعها الطويل.