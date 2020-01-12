البرلمان: التدخلات الخارجية دائما قائمة على المصالح وليس من أجل مصلحة الأوطان

أكد الدكتور علي عبد العال، أن مصر لا تقدم الحلول العسكرية على الحلول السياسية، مشيرا إلى أن مصر طالبت بالحل السلمي في سوريا وما حدث في اليمن.
وقال: حذرنا من أن الحرب في اليمن لن تصنع حلا، وحدث ما حدث والجميع ينادي بالحل السلمي، مشيرا إلى أن مصر كانت راعية لكل الليبيين ودعت كل الفئات الليبية بما فيها السراج، رئيس حكومة الوفاق، لرفض التدخلات الخارجية وتغليب الحل السلمي.
وأشار إلى أن التدخلات الخارجية دائما قائمة على المصالح وليس من أجل مصلحة الأوطان.
وأكد عبد العال، أن السراج تم اختطافه من الجماعات الإرهابية وهو الآن أسير هذه الجماعات، قائلا: أول ما لجأ إليه هو الجانب التركي.
وجدد التأكيد على أن مصر تدعم الحل السلمي، وقامت بدور كبير في التواصل مع كافة الجهات الفاعلة، قائلا: لا نفضل الحل العسكري، ولكن إذا استدعت الأمور المساس بالأمن القومي المصري، فإن للقوة حساباتها، وللقوة المصرية ذراعها الطويل.
وقال: حذرنا من أن الحرب في اليمن لن تصنع حلا، وحدث ما حدث والجميع ينادي بالحل السلمي، مشيرا إلى أن مصر كانت راعية لكل الليبيين ودعت كل الفئات الليبية بما فيها السراج، رئيس حكومة الوفاق، لرفض التدخلات الخارجية وتغليب الحل السلمي.
وأشار إلى أن التدخلات الخارجية دائما قائمة على المصالح وليس من أجل مصلحة الأوطان.
وأكد عبد العال، أن السراج تم اختطافه من الجماعات الإرهابية وهو الآن أسير هذه الجماعات، قائلا: أول ما لجأ إليه هو الجانب التركي.
وجدد التأكيد على أن مصر تدعم الحل السلمي، وقامت بدور كبير في التواصل مع كافة الجهات الفاعلة، قائلا: لا نفضل الحل العسكري، ولكن إذا استدعت الأمور المساس بالأمن القومي المصري، فإن للقوة حساباتها، وللقوة المصرية ذراعها الطويل.
في السياق ذاته بعث رئيس مجلس النواب على عبد العال رسالة طمأنة للمواطنين المصريين انطلاقا من حضوره اجتماع مجلس الأمن الوطنى الأخير، قائلا: اطمئنكم تماما ليس هناك قلق على الإطلاق هناك متابعة للموقف بدقة سواء فى تطوراته أو ما يتم اتخاذه من تطورات بالجبهة الغربية وبالأخص الشقية ليبيا.
وأضاف، التقدير للموقف مطمئن بنسبة مائة فى المائة، ونتمنى الأزمة تنتهى ويعود الجميع للعقل والرشد، وجبهتنا الداخلية متماسكة وقوية".
وتابع موجها كلامه للنواب "وما عليكم إلا التواصل مع الجميع لتشرحوا الموقف تمام من كل جوانبه، فارجو تعطو رسالة تطمينية لكل أبناء الشعب المصري".
واختتم كلمته قائلا: أنتم فى أيدي أمينة، انتم فى أيد قيادة سياسية أمينة على هذه الدولة، وهناك قوات مسلحة تشكل الدرع والسيف لهذا الوطن ولديها جاهزية تماما تسليحا وتدريبا لأى خطورة أو استشعار لأى خطورة تمس الأمن القومى المصري.
وأضاف، التقدير للموقف مطمئن بنسبة مائة فى المائة، ونتمنى الأزمة تنتهى ويعود الجميع للعقل والرشد، وجبهتنا الداخلية متماسكة وقوية".
وتابع موجها كلامه للنواب "وما عليكم إلا التواصل مع الجميع لتشرحوا الموقف تمام من كل جوانبه، فارجو تعطو رسالة تطمينية لكل أبناء الشعب المصري".
واختتم كلمته قائلا: أنتم فى أيدي أمينة، انتم فى أيد قيادة سياسية أمينة على هذه الدولة، وهناك قوات مسلحة تشكل الدرع والسيف لهذا الوطن ولديها جاهزية تماما تسليحا وتدريبا لأى خطورة أو استشعار لأى خطورة تمس الأمن القومى المصري.