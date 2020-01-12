مستشفى سرطان الأقصر يحتفل بتسليمها شهادة الأيزو .. صور

وسط أجواء مبهجة ومميزة،





وشهدت الاحتفالية تكريم كافة المشاركين في التدريبات علي الجودة وتكريم قيادات مجلس إدارة المستشفى ورؤساء الأقسام والإدارات المختلفة بالمستشفى من قبل مسئولي وقيادات مؤسسة (TUV AUSTRIA)، كما قدم قيادات المستشفى الدروع تكريمًا لمجهودات مسئولي المؤسسة ودورهم الكبير في دعم المستشفى على مدار الفترة الماضية.



من جانبه قال الدكتور هاني حسين مدير عام المستشفى، إن أقسام المستشفى نجحت في الحصول علي شهادات الأيزو العالمية في نظم الجودة والحفاظ على البيئة والسلامة والصحة المهنية خلال فترة وجيزة، وهو ما يثبت أن المستشفى تضم فريق طبي وموظفين وإداريين علي أعلي مستوي، وحصلوا على التدريبات المميزة من قبل مؤسسة (TUV AUSTRIA).





ووجه الشكر لجميع من ساهم في هذا الإنجاز الكبير، مؤكدًا على مواصلة المستشفى مسيرتها لتقديم أفضل خدمات طبية لجميع مرضى السرطان بالمجان تمامًا.



وأضاف أنه تمت المراجعة بعد إستكمال النظام المتكامل طبقًا للمواصفات الثلاثة، وذلك بعد التدريب مع مؤسسة (Tuv Austria)، والحصول علي الدورات التدريبية للكوادر والموظفين والعاملين بالمستشفى، حيث تم التدريب في كافة متطلبات المواصفات الثلاثة، عبر كوادر خاصة في الإدارة العليا بالأقسام العلاجية والداعمة لنظم الإدارة المختلفة، والتدريب للعاملين في العمل التخصصي، وتم إنشاء بواسطة العاملين أنفسهم بالمستشفى الإجراءات الخاصة بالعمل وتدريبهم عليها والإنتهاء من تنفيذ كل متطلبات المواصفات الثلاثة، وحصلت المستشفى على الشهادة العالمية عن جدارة كبيرة.



فيما قال المهندس عثمان محمد عثمان رئيس مجلس إدارة شركة شركة الشرق الأدنى للخدمات: "أنا سعيد بهذا اليوم الجميل بحصول المستشفى على شهادات الجودة، وأقول لمجموعة العمل بالمستشفى أن الشهادة ليست نهاية المشوار، فالغرض من الشهادة العمل بها والعمل عليها وليس وضعها علي جدران المستشفى فقط، ونتمني خلال هذا العام وضع نظام لمتابعة العمل بالمستشفى كل فترة فهذا دورنا، وتم البدء في دعم فريق عمل من المستشفي ليشرف علي باقي العمل خلال الفترة المقبلة بنفسه علي قيادات المستشفى".



وأضاف المهندس عثمان محمد عثمان، أنه يهنئ كافة قيادات وأطباء وممرضين وموظفين مستشفي شفاء الأورمان بالأقصر، علي الإنجاز الجميل الذي تم خلال فترة وجيزة من الزمن بحصولهم علي شهادات نظم الجودة والحفاظ علي البيئة والسلامة والصحة المهنية.





وأكد أن تلك الخطوة تعتبر تتويج لعملهم في المراجعة النهائية للنظم الثلاثة، حيث حصلت المستشفى على نظام إدارة الجودة طبقًا لمواصفة الجودة iso9001 إصدار 2015، ومواصفة الحفاظ علي البيئة Iso 1401 إصدار 2015، ومواصفة السلامة والصحة المهنية Iso 4501 إصدار 2018.



وقال محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان ونائب مدير عام جمعية الأورمان، أإن المستشفي تعيش أجواء سعيدة للغاية بالحصول علي الشهادات الثلاثة، عقب الإنتهاء من أعمال المراجعة خلال الفترة الماضية بعد إستكمال النظام المتكامل طبقًا للمواصفات الثلاثة، وذلك بعد التدريب مع مؤسسة (Tuv Austria)، والحصول علي الدورات التدريبية للكوادر والموظفين والعاملين بالمستشفى.





وأوضح أنه تم التدريب في كافة متطلبات المواصفات الثلاثة، عبر كوادر خاصة في الإدارة العليا بالأقسام العلاجية والداعمة لنظم الإدارة المختلفة، والتدريب للعاملين في العمل التخصصي، وتم إنشاء بواسطة العاملين أنفسهم بالمستشفي الإجراءات الخاصة بالعمل وتدريبهم عليها والانتهاء من تنفيذ كل متطلبات المواصفات الثلاثة، وحصلت المستشفي علي الشهادة العالمية عن جدارة كبيرة.



وأضاف محمود فؤاد، أنه تم التعاون مع الشركة المانحة لتلك الشهادة العالمية بمصر، وذلك في قطاع التدريب لكونه من أهم الأسس والعوامل لنجاح أي منشأة في مصر، حيث تلقي العاملين بالمستشفي خلال المرحلة الأولى التدريبات اللازمة، وتم العمل بمشروع الجودة لإختيار الأقسام للبدء في الأيزو.





وأشار إلى أنه تم الإنتهاء من المرحلة الأولي للتدريب ويجري العمل خلال الفترة المقبلة في المرحلة الثانية، وذلك لتصبح مطابقة لمعايير الجودة العالمية، وذلك في إطار سعي المستشفي لتقديم كافة الخدمات بمختلف الجوانب مطابقة للخدمات التي تقدمها المستشفيات لعالمية، وضمان توفير أفضل خدمة عالمية لمرضي السرطان بالصعيد.

احتفل قيادات مجلس إدارة ورؤساء الأقسام والعاملين بمستشفي شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر،بالحصول علي شهادات الأيزو الثلاثة في نظم الجودة والحفاظ على البيئة والسلامة والصحة المهنية، وذلك عقب نجاح كبير لفريق العمل بالمستشفي بالتفوق في الكورسات التدريبية المختلفة خلال الفترة الماضية، وذلك تكليلًا للمجهودات الكبيرة والخدمات المتميزة التي تقدمها لصالح مرضى السرطان من مختلف محافظات مصر.وحضر فعاليات الاحتفالية كل من الدكتور خالد النورى رئيس مجلس أمناء مؤسسة شفاء الأورمان والمهندس حسام القباني رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، والمهندس عثمان محمد عثمان رئيس مجلس إدارة شركة شركة الشرق الادنى للخدمات، واللواء ممدوح مدير جمعية الأورمان، والدكتور هاني حسين مدير عام المستشفي، حيث تم التدريب ودعم الشركة للمستشفى للحصول على تلك الشهادة العالمية.