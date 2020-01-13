AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

النواب يناقش قانون البنك المركزي ويستعرض خطة وزيرة التضامن الجديدة..غدا

الإثنين 13/يناير/2020 - 08:01 ص
البنك المركزى المصرى
البنك المركزى المصرى
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
تشهد لجان البرلمان غدا الثلاثاء ، البدء في نظر قانون البنك المركزي الجديد، مع حضور وزيرة التضامن نفين القباج، لأول مرة في البرلمان بعد توليه المسؤولية بالتعديل الوزاري الأخير بحكومة المهندس مصطفي مدبولي.

وفى لجنة الشئون الاقتصادية، ينظر الأعضاء قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، والذي يستهدف مواكبة أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية في العالم ويمثل نقلة كبيرة للجهاز المصرفي المصري.

وفى لجنة السياحة، تشهد مناقشة خطة الهيئة العامة للتنمية السياحية في إطار إستراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، وما تم من مشروعات في الأراضي المخصصة لأغراض التنمية في كل من البحر الأحمر، خليج العقبة، رأس سدر، العين السخنة، الساحل الشمالي الشرقي، الساحل الشمالي الغربي، الفيوم، واسوان، والمشاكل والمعوقات التي تواجه هذه المشروعات وخاصة في منطقتي العين السخنة ورأس سدر.

وفى التضامن الاجتماعي، تشهد استعراض وتوضيح الخطة الاستراتيجية والرؤية الجديدة للوزارة في الفترة المقبلة، فيما يتعلق ببرامج الحماية الاجتماعية بجميع أشكالها، ومدي قدرة الوزارة على التحول إلى وزارة (خدمية - إنتاجية – استثمارية)، لدعم جميع الفئات المستهدف تقديم الخدمات إليها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالورود والصور التذكارية.. غادة والي تستقبل وزيرة التضامن الجديدة.. صور

صورة تذكارية وزغاريد وورد .. كيف استقبلت الدكتورة غادة والي نيفين القباج وزيرة التضامن الجديدة.. شاهد

عام من الانجازات.. أرباح بنك ناصر تتجاوز مليار جنيه لأول مرة في تاريخه

البنك المركزي: إحالة مشروع قانون البنوك الجديد إلى مجلس النواب

برلمانى: قانون البنوك الجديد يمنع الاحتكار والفساد الإداري والمالي

فيديو جراف| صدى البلد يبرز مزايا قانون البنوك الجديد عقب إحالته للبرلمان

ترشيحاتنا

أهم الأخبار ليلا..اشتعال الأزمة بين حمادة صدقي والهلال.. خالد الصاوي يظهر مع الراقصة جوهرة.. وصول المشير خليفة حفتر إلى موسكو

شاهد.. أحدث إطلالة لـ محمد صلاح عبر إنستجرام

نرمين الفقي تتألق بفستان قصير يبرز جمال أنوثتها

العش: ندمت على ترك الإسماعيلي أكثر من رحيلي عن الأهلي

أخبار الرياضة ليلا..شرط مهاجم الأهلي الجديد .. موقف الزمالك من السوبر الإفريقي.. شاكيرا ترفض الزواج من بيكيه

صاحب الـ53 عاما .. أكبر لاعب كرة قدم يجدد عقده للموسم الـ 35

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بي إم دبليو تكشف عن i Interaction EASE الاختبارية ذاتية القيادة.. صور

40 صورة من عزاء والد إيهاب توفيق بحضور نجوم الفن والرياضة.. فيديو

سلاسل وجاكت رجالي.. جنا عمرو دياب بإطلالة مثيرة من جديد