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أخبار العالم

اليابان تطالب الإنتربول بـ وضع كارول غصن على قائمة المطلوبين

الأحد 12/يناير/2020 - 03:39 م
اليابان تطالب الانتربول
اليابان تطالب الانتربول بـ وضع كارول غصن على قائمتها المطلوب
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دعاء أبوهشيمة
طلبت السلطات اليابانية من الإنتربول الدولي وضع كارول غصن، زوجة رجل الأعمال السابق كارلوس غصن، على قائمتها المطلوبة؛ حسبما ذكرت صحيفة أساهي أمس السبت.

وفي وقت سابق، أصدر المدعون العامون اليابانيون مذكرة توقيف بحق زوجة غصن، بتهمة تقديم شهادة زائفة عندما تم استجوابها بشأن جرائم زوجها ومساعدتها له في الهروب إلى لبنان عبر اسطنبول من اليابان؛ حيث يواجه تهما تتعلق بالاختلاس المالي.

ومع ذلك، زعم غصن أنه نظم خطة هروبه الدرامية من تلقاء نفسه، دون مساعدة من أي من عائلته. وقد أشارت تقارير سابقة إلى أن رئيس نيسان السابق تم تهريبه إلى خارج اليابان في صندوق للآلات الموسيقية في طائرة خاصة بمساعدة مواطنين أمريكيين.

واتهمت اليابان رجل الأعمال السابق بعدم الإبلاغ عن مليارات الدولارات التي حصل عليها من أرباح شركة نيسان خلال فترة توليه رئيسا لها من 2010-2018.

وتقول السلطات اليابانية إنه قام بتزوير البيانات المالية عن طريق إخفاء حوالي 71 مليون دولار من الدخل واستخدم بشكل غير قانوني حوالي 21 مليون دولار من أصول الشركة للتعويض عن خسارته الشخصية من فشل الاستثمار.

ونفى غصن (65 عاما) ارتكاب أي مخالفات مالية من جانبه وانتقد اليابان لما وصفه بأنه 'نظام قضائي ياباني مزور'.

كما يقول إن المسؤولين التنفيذيين في نيسان يخشون أنه كان يخطط لدمج كامل مع شركة رينو الفرنسية.
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