AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

ضمن مبادرة حياة كريمة.. بروتوكول تعاون لتطوير العشوائيات في الغربية

الأحد 12/يناير/2020 - 05:10 م
الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
Advertisements
احمد علي
أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم أنه تم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون مع صندوق تطوير العشوائيات، لتطوير بعض المناطق العشوائية وغير الآمنة بالمحافظة، وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لرفع كفاءة الخدمات التحتية لخدمة المواطنين .

كما أوضح أنه يتم حاليا تطوير الأسواق العشوائية ونقلهم إلى أماكن أخرى لمنع الاختناقات والتكدسات المرورية في بعض المدن.

وأشار المحافظ أنه تنفيذ عدد من مشروعات تطوير ورصف الطرق الرئيسية في المدن وكذا التى تربط بين المراكز والقرى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

على خطى شارع الشانزليزيه.. تطوير ورصف وإنارة شارع شكري القوتلي..صور

تطوير المناطق العشوائية..محافظ الغربية يلتقى ممثلي الشركة الوطنية للمقاولات

محافظ أسيوط يشدد على الإسراع في تنفيذ خطة تطوير 7 مناطق غير آمنة

محافظ أسيوط يتفقد محور الهضبة مع قرب الانتهاء منه بـ 1.2 مليار جنيه.. ويشدد على الاسراع في تنفيذ خطة تطوير 7 مناطق غير آمنة

مشروعات الغربية خلال 2019.. توقيع بروتوكول لتطوير العشوائيات بـ 400 مليون جنيه.. ورفع مشروعات الرصف والإنارة والمواصلات

حصاد 2019 بأسيوط.. استكمال مشروعات محور ديروط الحر ومحور طريق الهضبة الغربية.. وبدء تنفيذ برامج تطوير 7 مناطق غير آمنة.. وتطوير مسار محطات رحلة العائلة المقدسة

ترشيحاتنا

بريزنتيشن تنظم مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل سوبر الأهلي والزمالك.. اعرف الموعد

قبل السوبر الإفريقي أمام الزمالك.. أنيس البدري يضع الترجي في ورطة

رئيس النواب الليبي: قد نضطر لدعوة القوات المسلحة المصرية للتدخل إذا حدث تدخل أجنبي في بلادنا

الإدارية العليا في حكم رادع: عزل أستاذ جامعي اغتصب طالبة أثناء درس خصوصى بشقته

فيديو جديد.. سر إطلاق زوج نانسي عجرم 18 طلقة على السوري محمد الموسى

مدافع أم مهاجم.. إسلام الشاطر: ماذا يحتاج النادى الأهلي في الانتقالات الشتوية؟

AdvertisementS

فيديو جديد.. سر إطلاق زوج نانسي عجرم 18 طلقة على السوري محمد الموسى

رئيس النواب الليبي: قد نضطر لدعوة القوات المسلحة المصرية للتدخل إذا حدث تدخل أجنبي في بلادنا

خاف من الفضيحة.. طالب إعدادي يقتل شقيقه بعدما شاهده في وضع مخل

إثيوبيا تكشف عن وسيط جديد في أزمة سد النهضة

مجموعة الأهلي.. حمادة صدقي يهاجم إدارة الهلال بعد الهزيمة من النجم الساحلي

البرلمان يزف بشرى سارة بشأن ضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

الإدارية العليا في حكم رادع: عزل أستاذ جامعي اغتصب طالبة أثناء درس خصوصى بشقته

في رسالة عاجلة.. شيرين رضا تستغيث بوزارة الداخلية للمرة الثانية

دولة عربية وحيدة لم تنكس أعلامها حدادا على السلطان قابوس.. تعرف على السبب

في ذكراها.. حكاية ليلى فوزي مع زوج شقيقتها الذي مات بسببها

الصين تطرح سيارة كهربائية جديدة في مصر.. وهذا سعرها.. صور

قادر 2020.. المنطقة الشمالية العسكرية تنفذ عددا من الأنشطة القتالية على ساحل البحر المتوسط.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ثمرة من البروكلى؟

كيف تستخدم الكوسة لإنقاص وزنك 4 كيلو في الأسبوع؟

بفستان جريء.. شاهد منة فضالي تخطف الأنظار بـ إطلالة مثيرة