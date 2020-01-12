ضمن مبادرة حياة كريمة.. بروتوكول تعاون لتطوير العشوائيات في الغربية

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم أنه تم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون مع صندوق تطوير العشوائيات، لتطوير بعض المناطق العشوائية وغير الآمنة بالمحافظة، وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة.





وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لرفع كفاءة الخدمات التحتية لخدمة المواطنين .





كما أوضح أنه يتم حاليا تطوير الأسواق العشوائية ونقلهم إلى أماكن أخرى لمنع الاختناقات والتكدسات المرورية في بعض المدن.



