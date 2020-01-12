عمرو مرعي يقود تشكيل مصر المقاصة أمام إنبي

أعلن أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر المقاصة تشكيل الفريق الذي سيخوض به مباراة انبي في تمام الخامسة مساءً، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من مسابقة الدوري الممتاز.





وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:





حراسة المرمى: محمود حمدي





الدفاع: أحمد مودي وعاصم سعيد وأحمد محسن وأحمد ياسين





خط الوسط: صلاح ريكو وميدو جابر ومحمد مسعد ومحمد كنارية





الهجوم: شميلس بيكلي وعمرو مرعي





ويتواجد على دكة البدلاء كل من: الحارس محمد كوكو وحسني فتحي وباولن فوافي وخالد أوتشو وأودو موسيس وصلاح عاشور وصلاح أمين



