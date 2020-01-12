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رياضة

عمرو مرعي يقود تشكيل مصر المقاصة أمام إنبي

الأحد 12/يناير/2020 - 04:50 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أعلن أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر المقاصة تشكيل الفريق الذي سيخوض به مباراة انبي في تمام الخامسة مساءً، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي 

الدفاع: أحمد مودي وعاصم سعيد وأحمد محسن وأحمد ياسين 

خط الوسط: صلاح ريكو وميدو جابر ومحمد مسعد ومحمد كنارية 

الهجوم: شميلس بيكلي وعمرو مرعي

ويتواجد على دكة البدلاء كل من: الحارس محمد كوكو وحسني فتحي وباولن فوافي وخالد أوتشو وأودو موسيس وصلاح عاشور وصلاح أمين 

يذكر أن فريق المقاصة يدخل اللقاء برصيد 10 نقاط ويحتل المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري.
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