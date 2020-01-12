رسميا الأعلى للإعلام يرسل التقرير السنوي عن حالة الإعلام في ٢٠١٩ لـ الرئيس السيسى

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن إرسال تقريره السنوي الثاني عن حالة الإعلام في ٢٠١٩ للرئيس عبدالفتاح السيسى.
وانتهى المجلس من اعتماد التقرير السنوى عن حالة الإعلام فى مصر 2019 وتم إرساله إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومجلس النواب، والجهات المختصة، ووسائل الإعلام ووزارة الخارجية.
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أعد التقرير السنوي الثاني الخاص بالحالة الإعلامية في مصر، وذلك بعد انتهاء الأمين العام من تسليم تقريره الذي يمثل الباب الأخير من التقرير.
ويتضمن التقرير نحو 5 أبواب تتعلق بالإعلام بعد استحداث باب يتعلق بوسائل التواصل، لا سيما أن القانون رقم 180 لسنة 2018 منح المجلس سلطة على الصفحات التي يزيد عدد متابعيها على 5 آلاف شخص، وبابين إداريين أحدهما يتعلق بالمرفقات والآخر بتقرير الأمين العام.
وانتهى المجلس من اعتماد التقرير السنوى عن حالة الإعلام فى مصر 2019 وتم إرساله إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومجلس النواب، والجهات المختصة، ووسائل الإعلام ووزارة الخارجية.
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أعد التقرير السنوي الثاني الخاص بالحالة الإعلامية في مصر، وذلك بعد انتهاء الأمين العام من تسليم تقريره الذي يمثل الباب الأخير من التقرير.
ويتضمن التقرير نحو 5 أبواب تتعلق بالإعلام بعد استحداث باب يتعلق بوسائل التواصل، لا سيما أن القانون رقم 180 لسنة 2018 منح المجلس سلطة على الصفحات التي يزيد عدد متابعيها على 5 آلاف شخص، وبابين إداريين أحدهما يتعلق بالمرفقات والآخر بتقرير الأمين العام.