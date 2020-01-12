ولادة نادرة.. أم تضع ستة توائم في لبنان

وألمح الطبيب الذي أشرف على الحمل وأجرى عملية الولادة إلى أن "هذه الولادة من الحالات النادرة في لبنان ، والحمل استمر طبيعيا بالرغم من أنهم أطفال أنابيب وبالرغم من الصعوبات الجسدية والطبية التي واجهتها

الأم

، حيث جرت الولادة القيصرية في الأسبوع السابع والعشرين بعد دخول آلام المخاض".