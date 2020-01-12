ولادة نادرة.. أم تضع ستة توائم في لبنان

شهدت مستشفى الكورة بلبنان، في ساعات متأخرة من أمس السبت، ولادة ستة توائم وضعتهم فاطمة حسين الحاج زوجة علي صالح السمراني من بلدة الدورة في عكار العتيقة (أربعة ذكور وابنتان توفي أحدهم لاحقا).
ويُشار إلي أن تم وضع ثلاثة من المواليد في حضانة مستشفى الكورة، وتوزع الاثنان الآخران على مستشفى السيدة - زغرتا، ومستشفى المظلوم في طرابلس.
وألمح الطبيب الذي أشرف على الحمل وأجرى عملية الولادة إلى أن "هذه الولادة من الحالات النادرة في لبنان، والحمل استمر طبيعيا بالرغم من أنهم أطفال أنابيب وبالرغم من الصعوبات الجسدية والطبية التي واجهتها الأم، حيث جرت الولادة القيصرية في الأسبوع السابع والعشرين بعد دخول آلام المخاض".
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وبدورها وجهت الأم الشكر لطبيبها حيث أوضحت أن وزارة الصحة اهتمت بالولادة وبحضانة أطفالها.