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ثقافة

دار نشر الزيات تصدر رواية عروسة ماريونيت

الأحد 12/يناير/2020 - 05:05 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
صدر حديثًا عن دار الزيات للنشر والتوزيع رواية "عروسة ماريونيت"، للكاتبة تقى خالد، ضمن استعدادات الدار لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2020، المقرر إنطلاقه 22 يناير الجاري، بمركز المعارض الدولي التجمع الخامس.

الرواية تصحيح لغوي وإخراج داخلي: الباشا عبدالباسط، وتصميم غلاف: فاطمة الزهراء، ومن أجوائها: "ظننت أنك ملكتني كعروسة ماريونيت، أمسكت خيوطها بين يديك، وتفاجأت عندما قطعت عروستك الماريونيت خيوطها.. و تحررت منك!".

يقع جناح دار الزيات للنشر والتوزيع في صالة1، جناحA46k ، بالمعرض.

ومن المقرر أن تشارك الدار بأكثر من 150 عنوان جديد، إلى جانب العديد من الإصدارات السابقة، وتقدم تخفيضات كبيرة على الإصدار لتشجيع القراء على اقتناء الأعمال الأدبية والإبداعية.

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