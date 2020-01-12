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رياضة

سقوط الملك.. الأهلي يسجل رقما سلبيا بالأكثر خسارة أفريقيا خارج الديار منذ 2015

الأحد 12/يناير/2020 - 05:10 م
فريق الاهلي
فريق الاهلي
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القسم الرياضي
تعادل النادي الأهلي مع فريق بلاتينيوم أمس بنتيجة 1-1، في إطار الجولة الرابعة من المجموعة الثانية لدوري أبطال أفريقيا، ليسجل رقم سلبي بكونه أكثر فريق خسر خارج الديار في أخر 5 سنوات مقارنة بالفرق المتوجة بدوري أبطال أفريقيا والتي تشمل الوداد و الترجي وصن داونز ومازيمبي.

لعب النادي الأهلي 28 مباراة في آخر خمس سنوات خارج أرضه حيث استطاع الفوز في 7 مباريات وتعادل 8 مباريات وخسر في 13 مباراة.

بينما خسر الوداد 10 مباريات، وخسر صن داونز 10 مباريات أيضا ، وخسر مازيمبي 7 مباريات، وخسر الترجي 4 مباريات فقط.

وبذلك يصبح النادي الأهلي أكثر نادي تعرض للخسارة خارج الديار برصيد 13 مباراة منذ 2015 مقارنة ببقية الفرق التي حققوا البطولة.
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