سقوط الملك.. الأهلي يسجل رقما سلبيا بالأكثر خسارة أفريقيا خارج الديار منذ 2015

تعادل النادي الأهلي مع فريق بلاتينيوم أمس بنتيجة 1-1، في إطار الجولة الرابعة من المجموعة الثانية لدوري أبطال أفريقيا، ليسجل رقم سلبي بكونه أكثر فريق خسر خارج الديار في أخر 5 سنوات مقارنة بالفرق المتوجة بدوري أبطال أفريقيا والتي تشمل الوداد و الترجي وصن داونز ومازيمبي.



لعب النادي الأهلي 28 مباراة في آخر خمس سنوات خارج أرضه حيث استطاع الفوز في 7 مباريات وتعادل 8 مباريات وخسر في 13 مباراة.



بينما خسر الوداد 10 مباريات، وخسر صن داونز 10 مباريات أيضا ، وخسر مازيمبي 7 مباريات، وخسر الترجي 4 مباريات فقط.



وبذلك يصبح النادي الأهلي أكثر نادي تعرض للخسارة خارج الديار برصيد 13 مباراة منذ 2015 مقارنة ببقية الفرق التي حققوا البطولة.

