سقوط الملك.. الأهلي يسجل رقما سلبيا بالأكثر خسارة أفريقيا خارج الديار منذ 2015

تعادل النادي الأهلي مع فريق بلاتينيوم أمس بنتيجة 1-1، في إطار الجولة الرابعة من المجموعة الثانية لدوري أبطال أفريقيا، ليسجل رقم سلبي بكونه أكثر فريق خسر خارج الديار في أخر 5 سنوات مقارنة بالفرق المتوجة بدوري أبطال أفريقيا والتي تشمل الوداد و الترجي وصن داونز ومازيمبي.
لعب النادي الأهلي 28 مباراة في آخر خمس سنوات خارج أرضه حيث استطاع الفوز في 7 مباريات وتعادل 8 مباريات وخسر في 13 مباراة.
بينما خسر الوداد 10 مباريات، وخسر صن داونز 10 مباريات أيضا ، وخسر مازيمبي 7 مباريات، وخسر الترجي 4 مباريات فقط.
وبذلك يصبح النادي الأهلي أكثر نادي تعرض للخسارة خارج الديار برصيد 13 مباراة منذ 2015 مقارنة ببقية الفرق التي حققوا البطولة.
لعب النادي الأهلي 28 مباراة في آخر خمس سنوات خارج أرضه حيث استطاع الفوز في 7 مباريات وتعادل 8 مباريات وخسر في 13 مباراة.
بينما خسر الوداد 10 مباريات، وخسر صن داونز 10 مباريات أيضا ، وخسر مازيمبي 7 مباريات، وخسر الترجي 4 مباريات فقط.
وبذلك يصبح النادي الأهلي أكثر نادي تعرض للخسارة خارج الديار برصيد 13 مباراة منذ 2015 مقارنة ببقية الفرق التي حققوا البطولة.