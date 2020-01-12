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رياضة

أمير عزمى عن عقد حسين الشحات: 6 ملايين أقصى سعر للاعب المصري .. فيديو

الأحد 12/يناير/2020 - 06:24 م
صدى البلد
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يسرى غازى
علق أمير عزمى مجاهد المدرب المساعد السابق لفريق الزمالك عن أسعار اللاعبين فى الدوري الممتاز ومن بينهم حسين الشحات نجم النادي الأهلي.

وقال أمير عزمى خلال ندوة "صدى البلد" إن أسعار لاعبى الدورى الممتاز مبالغ فيها ومن بينها التعاقد مع حسين الشحات بمبلغ مالى تخطى حاجز الـ 100 مليون جنيه.

وتابع: بعد تجربة بيراميدز فى الدورى المحلى والتعاقدات التى حدثت مع لاعبين لتدعيم صفوفه صار أسعار اللاعبين المحليين مبالغ فيها بشكل كبير.

وأضاف: أى لاعب محلي فى الدورى الممتاز لا يتخطى حاجز الـ 300 ألف يورو ما يوازى 6 ملايين جنيه مصري لافتا إلى أن لاعبي الدورى المحلي متشابهين فى الأداء والمستوى.

ولفت إلى أن أسعار لاعبى الدورى المحلي إقتربت من الخليج مشيرا إلى ضرورة عودة الجماهير إلى المدرجات فى الدورى المحلي من أجل منح المسابقة المحلية قوة.

وعن عدم حضور محمد صلاح حفل أفضل لاعب إفريقي قال لابد من خروج محمد صلاح فى بيان إلى وسائل الإعلام وتفسير عدم حضوره حفل الأفضل مشيرا إلى أن عدم الحضور إلى مثل تلك المناسبات تحدث من نجوم كبار فى دوريات العالم.
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